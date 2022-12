Πολιτική

Δείπνο Σαμαρά – Καραμανλή στα βόρεια προάστια (εικόνες)

Στο «στέκι» του Αντώνη Σαμαρά έλαβε χώρα του δείπνο των δύο ανδρών το βράδυ της Τετάρτης.

Δείπνο στα βόρεια προάστια είχαν το βράδυ της Τετάρτης ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής.

Οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί γευμάτισαν στην ταβέρνα του Βασίλη στην Κηφισιά, στέκι του Αντώνη Σαμαρά, καθώς βρίσκεται κοντά στο σπίτι του, σε μια περίοδο με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον και προεκλογικό «άρωμα».

Ο Αντώνης Σαμαράς, έφτασε 5 λεπτά πριν από τις 20:00, την ώρα δηλαδή που, όπως φαίνεται, είχε κλειστεί το ραντεβού. Ο Κώστας Καραμανλής πέρασε την πόρτα του εστιατορίου στις 20:00 ακριβώς.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της ΝΔ επέλεξαν να καθίσουν σε ένα σχετικά απομονωμένο τραπέζι που βρίσκεται στην πιο «ήσυχη» γωνία του μαγαζιού, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Μάλιστα, το δείπνο διήρκησε περισσότερες από δύο ώρες.

Εικόνες: enikos.gr

