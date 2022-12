Ζώδια

Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Αγάπη έκπληξη έρχεται τριήμερο του Δεκεμβρίου (βίντεο)

Το κρίσιμο τριήμερο του Δεκεμβρίου και οι εκπλήξεις που αναμένονται. Τι πρέπει να προσέχουμε.

Για «αγάπη – έκπληξη» που έρχεται το τριήμερο 23 με 26 Δεκεμβρίου έκανε λόγο η αστρολόγος της εκπομπής το «Το Πρωινό».

Η Λίτσα Πατέρα τόνισε ότι, ακόμα κι αν δεν θέλουμε την αγάπη, το ίδιο διάστημα μπορεί να έρθει το χρήμα, συμβουλεύοντας αγορά λαχείου.

«Η έκπληξη έρχεται ξαφνικά γιατί η Αφροδίτη κάνει ωραία όψη με τον Ουρανό», εξήγησε.

Προειδοποίησε, πάντως ότι, «ο Δεκέμβριος θα είναι περίεργος, ο Άρης εξακολουθεί να είναι παράξενος».

Προέβλεψε, επίσης, «αναστάτωση στην Παιδεία και εξεγέρσεις φοιτητών», ενώ είπε πως «είναι πιθανόν να προκληθούν επιδημίες».

Όσο για σήμερα, σημείωσε πως, «η Σελήνη είναι στα ψαράκια, θέλουμε να νιώσουμε αγάπη, συναισθηματισμό και η γη είναι ήδη ξερή και θέλει να ποτιστεί».

Αναλυτικά οι προβλέψεις των ζωδίων από τη Λίτσα Πατέρα

