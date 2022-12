Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: απαγορεύεται στον πατέρα Αντώνιο να πλησιάσει τις δομές

Διάταξη απαγόρευσης για τον πατέρα Αντώνιο και δύο ακόμα άτομα εξέδωσε ο εισαγγελέας.

Διάταξη με την οποία απαγορεύεται η είσοδος στις εγκαταστάσεις της "Κιβωτού του Κόσμου" του πατέρα Αντώνιου και τριών ακόμα ατόμων εξέδωσαν οι δύο εισαγγελείς ανηλίκων που διενεργούν την προκαταρκτική έρευνα για τις καταγγελίες για περιστατικά ασέλγειας και σωματικής κακοποίησης φιλοξενούμενων στις δομές.

Η εισαγγελική διάταξη εκδόθηκε αυτεπάγγελτα βάσει προβλέψεων του αστικού κώδικα και σκοπό έχει την προστασία των παιδιών που φιλοξενούνται στις δομές της Κιβωτού και την αποφυγή τυχόν προσπάθεια επηρεασμού των ανηλίκων.

Η διάταξη ισχύει για ενενήντα ημέρες και μετά θα πρέπει να επικυρωθεί με δικαστική απόφαση.

