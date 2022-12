Κόσμος

Ακάρ: Ο μόνος στόχος μας είναι οι τρομοκράτες

Είμαστε αποφασισμένοι να σώσουμε το ευγενές έθνος μας από τη μάστιγα της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από το ποιος τους υποστηρίζει ή από το ποιος βρίσκεται πίσω τους" δήλωσε.

O Ακάρ έκανε αξιολογήσεις για τις συναντήσεις και τις συνεδριάσεις που είχε με τους ομολόγους του μέσα σε λίγες μέρες στους δημοσιογράφους,σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Ο Ακάρ δηλώνοντας ότι οι Tουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν τον αγώνα τους κατά της τρομοκρατίας με επιμονή και αποφασιστικότητα, σεβόμενη την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία των γειτόνων τους, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων αυτοάμυνας που απορρέουν από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του έθνους και των συνόρων, επεσήμανε ότι η τρομοκρατική οργάνωση PKK/KCK/YPG έχει αυξήσει την παρενόχληση και τις επιθέσεις της με στόχο τη διατάραξη της ειρήνης και της σταθερότητας στη βόρεια Συρία.

Ο Υπουργός Ακάρ είπε ότι, "Το PKK/KCK/YPG έχει επίσης πρόσφατα βάλει στο στόχαστρο τους αστικούς μας οικισμούς και διεξήγαγε άθλιες και αιματηρές επιθέσεις κατά των αθώων πολιτών μας, ανεξάρτητα από παιδιά, γυναίκες, μαθητές ή δασκάλους. Η στάση όσων αισθάνονται την τρομοκρατική οργάνωση DAESH από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ως απειλή είναι απαράδεκτη για εμάς να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων που στοχεύουν τους οικισμούς μας, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, και σφαγιάζουν τον αθώο λαό μας κοντά στα σύνορά μας."

«Τούρκοι και Κούρδοι είναι αδέρφια»

Τονίζοντας ότι το Μεχμεττσικ (τούρκος φαντάρος) στόχευε μόνο τρομοκράτες σε όλες τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν μπροστά στα μάτια των γειτονικών χωρών και σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Ακάρ είπε τα εξής:

"Δείχνεται μέγιστη προσοχή και ευαισθησία για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες, τα ιστορικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά αγαθά, το περιβάλλον και οι δυνάμεις του συνασπισμού δεν θίγονται. Ο μόνος στόχος μας είναι οι τρομοκράτες. Οποιαδήποτε εθνική, θρησκευτική ή θρησκευτική δομή δεν μπορεί να είναι στόχος για εμάς. Τούρκοι και Κούρδοι είναι αδέρφια. Παρ' όλες τις διαμάχες, τις ταραχές και τις προσπάθειες παραπληροφόρησης, θα παραμείνουν αδέρφια.

Υπενθυμίζουμε και γίνονται οι απαραίτητες προειδοποιήσεις για να μην υποστηρίζουν το PKK/KCK/YPG, που είναι μια αιματηρή τρομοκρατική οργάνωση που επιτίθεται στα σύνορά μας και στο λαό μας, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της πρόφασης της καταπολέμησης του DAESH, να μην επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους σημαίες και στολές που θα δυσκολέψουν τη διαπίστωση των τρομοκρατών, να κρατήσουν τους τρομοκράτες μακριά από τις περιοχές τους και να διακόψουν κάθε σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις το συντομότερο δυνατό."

«Η μόνη χώρα που μάχεται σώμα με σώμα με το DAESH»

Δηλώνοντας ότι οι συνομιλητές ανέφεραν τη σημασία της μάχης κατά του DAESH στις συναντήσεις, αλλά δεν πρέπει να λησμονείται ότι η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που πολεμά το DAESH στο πεδίο, ο Akar είπε ότι "Η Τουρκία, η οποία έχει εξουδετερώσει 4.500 ριζοσπάστες τρομοκράτες του DAESH στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία, είναι έτοιμη για κάθε είδους συνεργασία για την καταπολέμηση του DAESH και όλων των άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων".

Δηλώνοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα μέχρι να εξουδετερωθεί ο τελευταίος τρομοκράτης, ο Ακάρ είπε ότι "Είμαστε αποφασισμένοι να σώσουμε το ευγενές έθνος μας από τη μάστιγα της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από το ποιος τους υποστηρίζει ή από το ποιος βρίσκεται πίσω τους".

Όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι «είναι σθεναρά αντίθετη σε μια νέα στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία», ο υπουργός Ακάρ είπε ότι, "Μας ζήτησαν να το επαναξιολογήσουμε. Εξηγήσαμε τις ευαισθησίες, τις απόψεις και τις σκέψεις μας και θελήσαμε να τηρηθούν οι υποσχέσεις. Τονίσαμε ότι πρέπει να καταλάβουν εμάς, δηλαδή την κατάσταση".

