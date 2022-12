Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Ρονάλντο: Αμφίβολη η συμμετοχή του κόντρα στην Νότια Κορέα

Τι δήλωσε ο Φερνάντο Σάντος για τον Πορτογάλο σταρ.

«50-50» είναι οι πιθανότητες συμμετοχής του Κριστιάνο Ρονάλντο στον σημερινό τελευταίο αγώνα της Πορτογαλίας στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2022 απέναντι στη Νότια Κορέα.

Όπως δήλωσε ο Φερνάντο Σάντος, θα περιμένει να δει αν ο 37χρονος άσος θα προπονηθεί σήμερα και σε τι κατάσταση θα είναι ο Ρονάλντο, πριν αποφασίσει για το κατά πόσον θα τον χρησιμοποιήσει στην αυριανή αναμέτρηση.

Με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, επί της Γκάνας (3-2) και της Ουρογουάης (2-0), η Πορτογαλία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους «16» και χρειάζεται ένα βαθμό απέναντι στους Ασιάτες για να «καπαρώσει» την πρωτιά του 8ου ομίλου και να αποφύγει τη Βραζιλία στο πρώτο νοκ-άουτ.

Ο Φερνάντο Σάντος, ο οποίος έχει «χάσει» οριστικά με τραυματισμό τον Νούνο Μέντες και δεν υπολογίζει τους επίσης τραυματίες Οτάβιο και Ντανίλο Περέιρα, προανήγγειλε αρκετές αλλαγές, προκειμένου να κρατήσει φρέσκους βασικούς ποδοσφαιριστές του, ενόψει της φάσης των «16».

