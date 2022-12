Κόσμος

Μπάιντεν - Μακρόν: Η Ρωσία θα καταστεί υπόλογη για τις θηριωδίες στην Ουκρανία

Μπάιντεν και Μακρόν τόνισαν πως ΗΠΑ και Γαλλία θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία για «όσο χρειαστεί».



Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκαν να καταστήσουν τη Ρωσία υπόλογη για «ευρέως τεκμηριωμένες θηριωδίες και εγκλήματα πολέμου» στην Ουκρανία, ανέφεραν οι δύο ηγέτες σε ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν «τη σταθερή αποφασιστικότητά τους να καταστήσουν τη Ρωσία υπόλογη για ευρέως τεκμηριωμένες θηριωδίες και εγκλήματα πολέμου, που διαπράχθηκαν τόσο από τις τακτικές ένοπλες δυνάμεις της όσο και από συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένων μισθοφόρων», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Παράλληλα Μπάιντεν και Μακρόν τόνισαν πως ΗΠΑ και Γαλλία θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία για «όσο χρειαστεί».

Οι δύο πρόεδροι «επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συνεχή υποστήριξη των χωρών τους στην Ουκρανία» και δεσμεύτηκαν ιδίως να της παρέχουν «πολιτική, ασφάλεια, ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια για όσο διάστημα είναι απαραίτητο».

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Εμανουέλ Μακρόν διατράνωσαν τη σταθερότητα της συμμαχίας των ΗΠΑ και της Γαλλίας, «δύο αδελφών χωρών που αγωνίζονται για την ελευθερία», παρά τις τριβές που υπάρχουν λόγω της αμερικανικής βιομηχανικής πολιτικής που χαρακτηρίζεται «υπερβολικά επιθετική» από το Παρίσι.

«Οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να ζητήσουν καλύτερο εταίρο από τη Γαλλία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον κήπο του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζοντας ότι η συμμαχία με τη Γαλλία παραμένει «ουσιαστικής σημασίας».

«Η κοινή μοίρα μας είναι να ανταποκρινόμαστε μαζί» στις παγκόσμιες προκλήσεις, απάντησε ο Γάλλος ηγέτης. «Οι δύο χώρες μας είναι αδελφωμένες στον αγώνα τους για την ελευθερία», πρόσθεσε.

Η τελετή υποδοχής του γαλλικού προεδρικού ζεύγους τα είχε όλα: 21 κανονιοβολισμούς, εθνικούς ύμνους, μια στρατιωτική μπάντα… υπό τον χειμωνιάτικο ήλιο της Ουάσινγκτον.

Ενώ κατευθύνονταν προς το Οβάλ Γραφείο, για τις συνομιλίες τους πριν από τη συνέντευξη Τύπου, ο Γάλλος πρόεδρος θεάθηκε να βάζει το χέρι στον ώμο του Μπάιντεν.

«Είναι σημαντικό» να συνεργαστούν στενά οι δύο χώρες για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία «στις οικονομίες και τους πολίτες μας», σημείωσε ο Μακρόν.

Ο 80χρονος Δημοκρατικός Μπάιντεν δηλώνει έτοιμος να συσφίξει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους παραδοσιακούς συμμάχους τους, ο «παλαιότερος» εκ των οποίων είναι η Γαλλία, σύμφωνα με τη διατύπωση της Ουάσινγκτον. Με τον Μακρόν ωστόσο, τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά: τον Σεπτέμβριο του 2021 οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μια νέα στρατιωτική συμμαχία με τη Βρετανία και την Αυστραλία, η οποία στερούσε από τη Γαλλία μια κολοσσιαία σύμβαση για την πώληση υποβρυχίων. Ο Μπάιντεν, χωρίς να αναθεωρήσει την απόφασή του, παραδέχτηκε στη συνέχεια ότι επρόκειτο για μια «αδέξια» κίνηση και έκανε τα πάντα για να κατευνάσει τον Εμανουέλ Μακρόν, μια διαδικασία που, σύμφωνα με τους αναλυτές, κορυφώθηκε με την υποδοχή του στον Λευκό Οίκο.

Την Τετάρτη, ο Μακρόν εξέφρασε με έντονο ύφος τη λύπη του για τις «υπερβολικά επιθετικές» οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι ΗΠΑ απέναντι στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Ο Μπάιντεν θέλει να δώσει νέα ώθηση στην αμερικανική βιομηχανία και να καθησυχάσει τη μεσαία τάξη. Για τη Γαλλία, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γιγαντιαίο πρόγραμμα επενδύσεων, ο «Νόμος περί μείωσης του πληθωρισμού» που προώθησε ο Λευκός Οίκος και προβλέπει μεταξύ άλλων την επιχορήγηση της βιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, εφόσον τα οχήματα αυτά κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

