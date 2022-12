Παράξενα

Απάτη: Άδειασαν τον λογαριασμό της ενορίας… με τις ευλογίες του παπά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως κατάφεραν να εξαπατήσουν τον ιερέα και να πάρουν τα χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό της ενορίας.

Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης ερευνά η αστυνομία Ηρακλείου, μετά από καταγγελία 73χρονου πάτερ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος του λογαριασμού της ενορίας της Αγίας Τριάδας.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο παπάς στην αστυνομία, άγνωστος άνδρας τον πήρε τηλέφωνο λέγοντάς του πως θέλει να κάνει μια δωρεά στην εκκλησία ύψους 10.000 ευρώ και πως θα του στείλει ένα link για να συμπληρώσει τα στοιχεία και να γίνει η μεταφορά των χρημάτων.

Ο ανυποψίαστος πάτερ έλαβε τον υπερσύνδεσμο συμπλήρωσε τα στοιχεία και ο δράστης απέκτησε πρόσβαση στους λογαριασμούς και αφαίρεσε το ποσό των 8.950 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της εκκλησίας, τα οποία μετέφερε σε άλλους λογαριασμούς.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: “Η 12χρονη δίνει νέες πληροφορίες - Ο 53χρονος εξαφάνισε το δεύτερο κινητό του!”

Τροχαίο - Ημαθία: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε την 14χρονη

Η “Κιβωτός του Κόσμου” διδάσκεται στα σχολεία - Τι ζητά η ΟΙΕΛΕ (βίντεο)