Τσαβούσογλου: Τα σύνορα της Ευρώπης στον νότο δεν ξεκινούν από την Ελλάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία συναντήθηκε την Παρασκευή με τον Ιταλό ομόλογό του, Αντόνιο Ταγιάνι, στη Ρώμη για να συζητήσουν τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Λιβύη.

Μιλώντας στο 8ο Φόρουμ Μεσογειακού Διαλόγου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι «η Τουρκία συμβάλλει πραγματικά σημαντικά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, πρόκειται για μία απίστευτα μεγάλη συνεισφορά. Τα σύνορα της Ευρώπης δεν ξεκινούν από την Ελλάδα στο νότο», δήλωσε επίσης ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο 8ο φόρουμ Μεσογειακού Διαλόγου.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «η Αίγυπτος είναι μια σημαντική χώρα για την περιοχή της Μεσογείου, τον ισλαμικό κόσμο, την Αφρική και όλους εμάς».

«Ηταν δική μας απόφαση να διακόψουμε τις διπλωματικές σχέσεις με την Αίγυπτο, ειδικά μετά το πραξικόπημα. Δεν λέμε ότι αυτό είναι σωστό ή λάθος, ήταν πάντως δική μας απόφαση. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο κόσμος αλλάζει, ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέες πραγματικότητες και πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλά διαφορετικά εμπόδια, υπάρχουν ενώπιόν μας ευκαιρίες, επειδή καμία χώρα μόνη της ή κανένας οργανισμός δεν μπορεί να τα πολεμήσει όλα αυτά μόνος του. Φυσικά, οι κρίσεις φέρνουν μαζί τους αυτές τις ευκαιρίες. Υπό αυτή την έννοια, προσπαθούμε πραγματικά να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες και πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε.

Επομένως, όταν αξιολογούμε τις τρέχουσες συνθήκες, η περιοχή μας, ειδικά αυτή η περιοχή, χρειάζεται καλές σχέσεις. Πρέπει να δημιουργηθούν καλές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου», ανέφερε.

Απευθύνουμε έκκληση για ίση κατανομή στην ανατολική Μεσόγειο

«Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για να αποτρέψουμε τη σύγκρουση συμφερόντων ως Τουρκία; Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μία ίση κατανομή. Γιατί λοιπόν η Τουρκία ανέλαβε δράση; Επειδή, από την άλλη πλευρά, όλα τα άλλα κράτη της ανατολικής Μεσογείου δημιούργησαν πλατφόρμες, απέκλεισαν την Τουρκία, την αγνόησαν, την παραμέλησαν και μαζί αγνόησαν και τα δικαιώματα της ‘τδβκ’ εδώ. Εδώ απευθύνουμε έκκληση για ισότιμη κατανομή. Φυσικά, κι οι πολίτες της ‘τδβκ’ πιστεύουν στην ίση κατανομή. Αν κοιτάξετε τους χάρτες, άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, προσπαθούν πραγματικά να μην αφήσουν τίποτα στην Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο. Τώρα δραστηριοποιούμαστε στο πεδίο και έχουμε κάνει μια καταχώρηση στον ΟΗΕ σχετικά με τη δική μας υφαλοκρηπίδα. Στη συνέχεια απευθύναμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους. Είπαμε, ας συναντηθούμε και ας συζητήσουμε πώς να γίνει η ίση κατανομή εδώ. Η Τουρκία είναι έτοιμη για αυτό, πάντα υποστηρίζαμε διπλωματικές λύσεις και διάλογο», ανέφερε ο Τσαβούσογλου.

«Ταυτόχρονα, προσπαθούμε συνεχώς να επιλύσουμε τις διαφορές μας με τη γειτονική μας Ελλάδα μέσω ειρηνικών μεθόδων και διπλωματίας. Αλλά φυσικά, το ταγκό χρειάζεται δύο. Η Ελλάδα θα πρέπει να έχει την ίδια άποψη και οι Ελληνοκύπριοι θα πρέπει να υποστηρίξουν τη δίκαιη κατανομή. Όταν μιλάτε, συμφωνούν μαζί σας, λένε ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αλλά όταν πρόκειται να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα, λένε αργότερα. Εάν εξετάσετε τις προτάσεις της Τουρκίας και της ‘τδβκ’ εδώ, θα δείτε ότι είναι εξαιρετικά ευέλικτες. Μπορεί να είναι μέσω ενός μηχανισμού των Ηνωμένων Εθνών, μπορεί να είναι μέσω μιας κοινοπραξίας. Δεν χρειάζεται καν να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό σημαίνει το εξής: Εάν υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, η ‘τδβκ’ θα πρέπει να αναγνωριστεί», είπε ο Τσαβούσογλου

Δεν συναντήθηκαν Τσαβούσογλου - Σούκρι

Δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου και του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών Σούκρι στο πλαίσιο της συνόδου Μed Dialogues στη Ρώμη.

Η αιγυπτιακή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη σύνοδο, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε κίνηση/ληφθεί πρωτοβουλία για συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

NEW: A meeting between Turkish Foreign Minister Cavusoglu + Egyptian Foreign Ministry Shoukry now not expected to take place at the Med Dialogues event in Rome. #Turkiye #Egypt #MED2022



Had been talk of follow-up after Erdogan + Sisi met at the football World Cup in Qatar https://t.co/rFT9VNSzxc