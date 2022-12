Κόσμος

“Ελληνική Επιχειρηματική Λέσχη Τουρκίας” στην Κωνσταντινούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης ιδρύθηκε η «Ελληνικής Επιχειρηματικής Λέσχης Τουρκίας».

Της Άννα Ανδρέου

Την νέα «Ελληνικής Επιχειρηματικής Λέσχης Τουρκίας» παρουσίασε χθες το βράδυ στο ελληνικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα Χριστόδουλος Λάζαρης. Η Λέσχη άρχισε ήδη τις εγγραφές μελών από την Ελλάδα και την Ομογένεια.

Η εκδηλωση διοργανωθηκε από την Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στη Κωνσταντινούπολη, κα. Γεωργία Σουλτανοπούλου και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, κ. Απόστολο Ντιγκμπασάνη. Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων από την Ελλάδα και την Ομογένεια της Κωνσταντινούπολης έδωσαν το παρόν και στήριξαν ολόθερμα την πρωτοβουλία αυτή.

Φιλοδοξία των εμπνευστών της Λέσχης είναι να αποτελέσει έναν «συνεκτικό κρίκο» μεταξύ επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών από την Ελλάδα και την Ομογένεια που δραστηριοποιούνται στην Τουρκιά, προσελκύοντας, σταδιακά και Τούρκους επιχειρηματίες με παρουσία ή συνεργασίες στην Ελλάδα. Η λειτουργία της Λέσχης θα διευκολύνει την δικτύωση των μελών, ενισχύοντας τον επιχειρηματικό διάλογο και την αλληλοενημέρωση, την προώθηση διμερών συνεργασιών και την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών στις δυο χώρες, με την υποστήριξη των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Άγκυρας και Κωνσταντινούπολης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Λέσχη θα διοργανώνει εκδηλώσεις και συναντήσεις πληροφόρησης, ημερίδες και εργαστήρια (workshops) οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με συμμετοχή προσκεκλημένων τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Τουρκία, ενώ τα μέλη της θα μπορούν να λαμβάνουν απευθείας ενημέρωση για οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις στις δύο χώρες, αλλά και να προβάλλουν τις δραστηριότητες τους στην ιστοσελίδα και στον λογαριασμό LinkedIn της Λέσχης.΄

Ήδη, με μέριμνα του Γραφείου ΟΕΥ Κωνσταντινούπολης, τέθηκε σε λειτουργία ο ιστότοπος της ΕΕΛΤ, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες, να γίνουν μέλη ή να απευθύνουν τυχόν ερωτήματα τους. Σημειώνεται ότι, ο χαρακτήρας της Λέσχης είναι μη κερδοσκοπικός και η εγγραφή μέλους όπως και όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν.

«Είμαστε εδώ απόψε για να επεκτείνουμε τη σημασία αυτής της θαυμάσιας πρωτοβουλίας του κ. Πρέσβυ για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα στην Τουρκία αλλά και για τους Ρωμιούς, την θαυμαστή μας Ομογένεια, που ζουν και εργάζονται και μεγαλουργούν στην αρχαία τους πατρίδα. Είμαστε εδώ για όλους εσάς και αυτή η επιχειρηματική Λέσχη δεν είναι τελικά παρά ένας χώρος για να είστε εδώ ο ένας για τον άλλον», δήλωσε ο Απόστολος Ντιγκμπασάνης.





Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας - Χάκα για την ΑΟΖ και την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας

Τροχαίο - Ημαθία: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε την 14χρονη

Κορονοϊός - Κρήτη: Νεογνό εσπευσμένα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ