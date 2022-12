Πολιτισμός

Μαρίας Κάλλας: Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την αποκατάσταση του σπιτιού της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα μοναδικό κτίριο, αρχιτεκτονικό κόσμημα, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη της Μαρίας Κάλλας, ξαναζωντανεύει στην Αθήνα.



Την αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου, στο οποίο έζησε η κορυφαία Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας, προκειμένου να στεγαστεί εκεί η ομώνυμη Ακαδημία Λυρικής Τέχνης ανακοίνωσε σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στον χώρο του κτιρίου, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Για το έργο, το οποίο αναλαμβάνει η Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε., έχει εξασφαλιστεί η πλήρης χρηματοδότησή του από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η δημοτική Αρχή της Αθήνας, έχοντας από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσει το όραμα της προέδρου της Ακαδημίας Λυρικής Τέχνης Maria Callas, Βάσως Παπαντωνίου, να στεγαστεί η Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas, στο πανέμορφο κτίριο της οδού Πατησίων 61, κάνει το πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκατάστασή του, προκηρύσσοντας στις αρχές του έτους, μέσω της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας» τον διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου.

«Είναι ένα από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, αντάξιο του καλύτερου κτιρίου σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Λονδίνο ή η Ρώμη. Το κτίριο αυτό -για πάρα πολύ καιρό εγκαταλελειμμένο στον χρόνο και στη φθορά- προκαλούσε ανάμεικτα συναισθήματα. Αν και συνδεδεμένο με την αίγλη της Μαρίας Κάλλας, η εικόνα του δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που έπρεπε να είναι. Σήμερα, προχωράμε στην αναζωογόνησή του, με στόχο να αποκτήσει τη δεύτερη λαμπρή του περίοδο», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα είχαμε φτάσει εδώ χωρίς το όνειρο και το πάθος της υψιφώνου Βάσως Παπαντωνίου, που ονειρεύτηκε μία Ακαδημία Λυρικής Τέχνης στο εμβληματικό κτίριο όπου έζησε η Κάλλας.

Σε ό,τι αφορά την πρόοδο του έργου και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, ο κ. Μπακογιάννης σημείωσε τον πολύτιμο ρόλο τού Υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα.

Η δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Κτιρίου Στέγασης Ακαδημίας Λυρικής Τέχνης Maria Callas», προϋπολογισμού 6.869.600 ευρώ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" με ποσοστό δημόσιας δαπάνης 100% και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 24 μήνες.

Το κυρίως αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις εξής κύριες εργασίες:

Αποκατάσταση των προσόψεων του διατηρητέου κτιρίου και της στέγης, καθώς και όλων των διατηρητέων τμημάτων του εσωτερικού του.

Ενίσχυση, και όπου απαιτείται, ανακατασκευή του εσωτερικού φέροντος οργανισμού, ο οποίος κρίνεται σε σαθρή και επικίνδυνη κατάσταση, λόγω βλαβών από το σεισμό και παλαιότερης πυρκαγιάς στους πρώτους ορόφους.

Δημιουργία ενός κτιρίου, το οποίο να πληροί όλες τις σύγχρονες λειτουργικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη χρήση.

Πρόβλεψη για απρόσκοπτη χρήση όλων των χώρων από άτομα Μειωμένης Κινητικότητας, μέσω ειδικών μηχανισμών για άνοδο από την είσοδο στο υπερυψωμένο επίπεδο του ισογείου και στο ελαφρώς βυθισμένο υπόγειο και στη συνέχεια μέσω του ανελκυστήρα για τους υπόλοιπους ορόφους.

Αντιμετώπιση όλων των απαιτήσεων της ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας

Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των τεχνικών του φυσικού φωτισμού, του αερισμού και του δροσισμού.

Η χωρική και λειτουργική προσέγγιση του κτιριολογικού προγράμματος λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της Μουσικής Ακαδημίας.

Το κτίριο αμέσως μετά την αποκατάστασή του θα παραδοθεί στην ΑμΚΕ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΥΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ MARIA CALLAS», ώστε να αποτελέσει τη στέγη της ομώνυμης Ακαδημίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας - Χάκα για την ΑΟΖ και την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας

Τροχαίο - Ημαθία: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε την 14χρονη

Κάνιε Γουέστ: Το Twitter ανέστειλε τον λογαριασμό του