Ρωσικό πετρέλαιο: Πλαφόν στα 60 δολάρια από την ΕΕ - Έκανε πίσω η Πολωνία

Πότε αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι δήλωσε ο πρέσβης της Πολωνίας στην ΕΕ Αντρέι Σάντος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σήμερα σε συμφωνία για ανώτατο όριο τιμής στα 60 δολάρια ανά βαρέλι του ρωσικού πετρέλαιου, που μεταφέρεται δια θαλάσσης, μετά την στήριξη της Πολωνίας, που ήταν η τελευταία χώρα μέλος η οποία είχε αντιρρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη έγκριση μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η Βαρσοβία είχε αντισταθεί στο προτεινόμενο επίπεδο καθώς εξέτασε έναν μηχανισμό προσαρμογής για να διατηρήσει το ανώτατο όριο κάτω από την τιμή αγοράς. Είχε πιέσει σε διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζητώντας το ανώτατο όριο να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο για να συμπιέσει τα έσοδα της Ρωσίας και να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρεσβευτής της Πολωνίας στην ΕΕ Αντρέι Σάντος δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι η Βαρσοβία στηρίζει τη συμφωνία της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει έναν μηχανισμό διατήρησης του ανώτατου ορίου της τιμής του πετρελαίου τουλάχιστον 5% κάτω από την τιμή της αγοράς.

The EU agreement on an oil price cap, coordinated with G7 and others, will reduce Russia’s revenues significantly.



It will help us stabilise global energy prices, benefitting emerging economies around the world. pic.twitter.com/3WmIalIe5y