Καματερό: Καταδίωξη με τραυματισμό γυναίκας αστυνομικού της ΔΙΑΣ

Ο έλεγχος σε ύποπτο ΙΧ, η πρόσκρουση στην μπάρα των διοδίων και η σακούλα με τα ναρκωτικά.

Περιπετειώδης καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ επιχείρησαν να ελέγξουν ένα ύποπτο λευκό ΙΧ στο Καματερό.

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και προσέκρουσε στην μπάρα των διοδίων της Αττικής Οδού ώστε να διαφύγει. Εκείνη τη στιγμή τραυματίστηκε μία αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο οδόστρωμα μία σακούλα η οποία περιείχε ναρκωτικά.

