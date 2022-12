Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Σταμάτης: Μάζευαν λεφτά και δεν έκαναν έργο για τα παιδιά (βίντεο)

Αιχμές για τις δωρεές και τις πρακτικές αντιμετώπισης των ανήλικων, άφησε ο Γ.Γ. του Υπ. Εργασίας. Τι είπε για τις επανα - βαπτίσεις παιδιών, τις αναδοχές και το σχολείο που πολλά παιδιά άφηναν στην μέση.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε την Κυριακή, για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου», ο Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο κ. Σταμάτης, απαντώντας σε όσα υποστήριξαν το Σάββατο οι συνήγοροι του πατρός Αντωνίου, καταγγέλλοντας παρανομίες σε ότι αφορά την «έξωση» της οικογένειας του από δομή της «Κιβωτού» στην οποία διέμεναν, είπε ότι «δεν θα έπρεπε να μένει εξ ρχής σε δομή για φροντίδα παιδιών μικρής ηλικίας», προσθέτοντας πως μέχρι τώρα «δεν είχε γίνει έλεγχος, διότι δεν ήταν κατοικία ούτε είχε δηλωθεί ως κατοικία του πατρός Αντωνίου ο συγκεκριμένος χώρος».

Απαντώντας στους δικηγόρους του πατρός Αντωνίου, προσέθεσε πως «είναι νόμιμο το νέο ΔΣ με επικεφαλής μια επιχειρηματία, την κ. Μαρτίνου. Είναι αδιανόητο αυτό που λένε. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ούτε από την αντιπολίτευση. Το παλιό ΔΣ δεν έχει πλέον κανέναν λόγο».

«Δεν γινόταν έργο προς όφελος των παιδιών. Τα χρήματα που συγκεντρώνονταν από τον κόσμο δεν πήγαιναν υπέρ των παιδιών. Οι δωρεές δεν δίνονταν από τους πολίτες, για να μπουν τα χρήματα σε έναν λογαριασμό. Έχουν μαζευτεί εκατομμύρια ευρώ που δεν πήγαιναν υπέρ των παιδιών. Υπήρχαν δωρεές περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ των χρόνο», σημείωσε ο Γ.Γ. του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συμπλήρωσε ακόμη πως «θα ελέγξουμε αν υπήρχε πρωτόκολλο παραλαβής για τις δωρεές που έπαιρναν ακόμη και από κάποιον που προσέφερε μια τσάντα με ρούχα».

Ο κ. Σταμάτης είπε ότι η καταμέτρηση ανέδειξε πως υπάρχουν σήμερα 136 παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» και λαμβάνουν και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την φροντίδα που πρέπει

«Το τελευταίο εξάμηνο δεν προωθούσε την αναδοχή παιδιών η «Κιβωτός του Κόσμου». Είχαμε καταγγελίες ότι δεν προχωρούσε σε αναδοχές στο μέγεθος που έπρεπε για το σύνολο των παιδιών», σημείωσε ο κ. Σταμάτης.

Ακόμη, επεσήμανε πως «πρέπει να μας απαντήσουν γιατί γίνονταν βαπτίσεις ορθόδοξων παιδιών μεγάλης ηλικίας», ενώ υπογράμμισε πως «πολλά παιδιά στην «Κιβωτό του Κόσμου» δεν τελείωναν το σχολείο».

