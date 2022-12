Αθλητικά

ΝΒΑ: Οι “μισοί” Μπακς νίκησαν τους Χόρνετς

Αν και έλειπαν τα «πρώτα βιολιά» της ομάδας, τα «ελάφια» κατάφεραν να περάσουν από τη Σάρλοτ.

Αν και αγωνίστηκαν με αρκετές απουσίες, συμπεριλαμβανομένων των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Τζρου Χόλιντεϊ και Κρις Μίντλετον, οι Μπακς νίκησαν 105-96 τους Χόρνετς στη Σάρλοτ και άφησαν πίσω την εντός έδρας ήττα από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Πρώτος σκόρερ για τα «ελάφια» ήταν ο Μπόμπι Πόρτις που σημείωσε 20 πόντους, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Τζόρνταν Νουόρα με 17.

Ο Μπρουκ Λόπεζ, η συμμετοχή του οποίου ήταν αμφίβολη, και ο Τζεβόν Κάρτερ πρόσθεσαν από 14 πόντους, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 17 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα με απολογισμό 2 πόντους (1/2 δίποντα, 0/1 τρίποντο), τρία ριμπάουντ, ένα μπλοκ και δύο λάθη.

Στο αντίπαλο «στρατόπεδο», ο Τέρι Ρόζιερ με 26 πόντους ήταν ο καλύτερος παίκτης των γηπεδούχων, ενώ ο Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς πρόσθεσε 21 πόντους και ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ 20.

