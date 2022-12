Κόσμος

Ιταλία: Η Σικελία στο έλεος νέας κακοκαιρίας

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν πολίτες από σπίτια και αυτοκίνητα. Προβληματική η πρόσβαση σε νοσοκομεία εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρόμων

Νέο κύμα κακοκαιρίας έπληξε την Σικελία της Κάτω Ιταλίας. Μέχρι αργά χθες βράδυ σημειώθηκαν σφοδρές βροχοπτώσεις, με πλημμύρες σε όλη τη βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Στις περιοχές Μπαρτσελόνα Πότσο Ντι Γκότο και Μιλάτσο πολλές οδικές συνδέσεις διακόπηκαν, σημειώθηκαν κατολισθήσεις και ισόγεια σπίτια πλημμύρισαν.

Ομάδες των πυροσβεστών και της Πολιτικής Προστασίας βοήθησαν κατοίκους να βγουν από τα σπίτια και από ΙΧ αυτοκίνητα, ενώ η πρόσβαση των νοσοκομειακών σε πολλές περιοχές ήταν προβληματική και καθυστέρησε εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρόμων.

Καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνα σημειώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης λόγω της κακοκαιρίας. Η όλη κατάσταση δείχνει να βαίνει προς βελτίωση, αλλά οι δήμαρχοι της «τυρρηνικής Σικελίας» ζήτησαν από τους κατοίκους να περιορίσουν όσο περισσότερο γίνεται τις μετακινήσεις τους, διότι υπάρχει ακόμη φόβος για υπερχείλιση ποταμών και χειμάρρων της περιοχής.

