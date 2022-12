Life

Οι “Παγιδευμένοι” επιστρέφουν - Δείτε το teaser

Οι «Παγιδευμένοι» που μας καθήλωσαν με τις ανατροπές τους, επιστρέφουν στον ΑΝΤ1 τον Ιανουάριο, με νέα συγκλονιστικά επεισόδια.

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

Δυνατή πλοκή, συγκλονιστικές εξελίξεις, μεγάλες ανατροπές.

Δείτε το νέο teaser της σειράς «Παγιδευμένοι»:

