Πολιτισμός

Βίντεο με τη διάσωση δελφινιού στον Έβρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη διάσωση ενός δελφινιού από αστυνομικούς καταγράφει ένα συγκινητικό βίντεο που ανέβασε στο Facebook ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Τη διάσωση ενός δελφινιού από άνδρες της ελληνικής συνοριοφυλακής, έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο facebook ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, χθες, άνδρες του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών εντόπισαν ένα δελφίνι σε αβαθή νερά στο Δέλτα του Έβρου.

Το δελφίνι είχε αποποσανατολιστεί και είχε εισέλθει καταλάθος στο ποτάμι από τη θάλασσα.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο ένας αστυνομικός, με τη βοήθεια ενός κουπιού καθοδηγεί το δελφίνι προς τη θάλασσα. Με τις συντονισμένες προσπάθειες των αστυνομικών το δελφίνι βρήκε τη διέξοδο προς τη θάλασσα

Ειδήσεις σήμερα:

Κριάρι τραυμάτισε σοβαρά γυναίκα στη σπονδυλική στήλη

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Τον “τύφλωσαν” η παθολογική ζήλεια και τα ναρκωτικά

ΑΕΚ: Φιλική νίκη επί της Σερένγκ