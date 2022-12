Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Ο «χάρτης» των πληρωμών από το υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 5 έως τις 9 Δεκεμβρίου.

Από την Δευτέρα 5 ως και τις 9 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 131,6 εκατ. ευρώ σε 291.575 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

- 11,7 εκατ. ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

- 11,7 εκατ. ευρώ σε 31.131 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 80 εκατ. ευρώ σε 230.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

- 6 εκατ. ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

- 22 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

Yπενθυμίζεται ότι όπως έχει ήδη ανακοινώσει η ΔΥΠΑ αύριο Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 ξεκινά η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους, στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας και σε δικαιούχους τους επιδόματος γονικής αδείας.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων θα γίνουν αυτόματα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Τέλος, από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αύριο Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πληρωμή ύψους 198.096 ευρώ που αφορά σε 394 εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή στον κλάδο της γουνοποιίας το Νοέμβριο.

