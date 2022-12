Κοινωνία

Τροχαίο - Νέα Μάκρη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε γκρεμό. Εικόνες - σοκ από το σημείο του ατυχήματος.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, στη Λεωφόρο Διονύσου προς Νέα Μάκρη, χωρίς ευτυχώς μοιραίες συνέπειες.

Οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε γκρεμό!

Σαν από θαύμα, ο οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο, χωρίς να έχει πάθει το παραμικρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός φέρεται να φρέναρε απότομα, ενώ κινούνταν σε στροφή, με αποτέλεσμα να βγει εκτός οδοστρώματος και να βρεθεί στο γκρεμό.

