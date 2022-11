Χανιά

Χανιά: Αυτοκίνητο “έφυγε” σε γκρεμό (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της οδηγού από το αυτοκίνητο που βγήκε εκτός πορείας κι έπεσε σε γκρεμό.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (19/11) στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων και στην Τροχαία Χανίων ύστερα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχής της Χαλέπας Χανίων.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα όχημα στο οποίο επέβαινε μια ηλικιωμένη γυναίκα εξετράπη της πορείας του και έπεσε από μικρό ύψος με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η ηλικιωμένη γυναίκα.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και απεγκλώβισε την γυναίκα την οποία στη συνέχεια παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικιωμένη γυναίκα βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Παράλληλα στο σημείο βρέθηκε και η τροχαία Χανίων.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Χανίων.

