Ιταλία - Ηφαίστειο Στρόμπολι: Τσουνάμι μετά από υπερχείλιση λάβας (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στο νησί Στρόμπολι μετά από τσουνάμι ύψους 1,5 μέτρου.

Είχε προηγηθεί σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε βάθος 3 χιλιομέτρων.

Wow! Lightning activity in the lofting ash/co-ignimbrite plume from #Stromboli volcano pyroclastic flow! Only a few meters above sea level. via @mondoterremoti pic.twitter.com/QSS0ER4MgJ — Nahel Belgherze (@WxNB_) December 4, 2022

'Οπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα, από τις πρώτες έρευνες της Πολιτικής Προστασίας, δεν αναφέρθηκαν ζημιές.

Το τσουνάμι προκλήθηκε από προκλήθηκε από βραχώδη απόσπαση στην περιοχή Sciara del Fuoco μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Στρόμπολι.

Una serie di flussi piroclastici sono stati generati a partire dalle 15:28 lungo la Sciara del Fuoco dello #Stromboli, alle Isole Eolie. Tali flussi si sono formati pochi minuti dopo che l'area craterica nord aveva iniziato ad alimentare un piccolo trabocco lavico. pic.twitter.com/VdJJUeepUI — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) December 4, 2022

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, Osservatorio Etneo, καταγράφηκαν δύο συμβάντα στο ηφαίστειο, το πρώτο στις 14.10 και το δεύτερο στις 16.35.

«Υπήρξε υπερχείλιση λάβας από την περιοχή του βόρειου κρατήρα, ταυτόχρονα με την οποία συνεχίστηκε η έντονη εκρηκτική δραστηριότητα. Στη συνέχεια σημειώθηκε μια πιο έντονη έκρηξη από την περιοχή του κεντρικού-νότιου κρατήρα, όπου παρατηρήθηκαν μικρές καταρρεύσεις υλικού κατά μήκος το πάνω μέρος στην περιοχή Sciara del Fuoco, ενώ συνεχιζόταν η υπερχείλιση λάβας και η εκρηκτική δραστηριότητα», ανέφερε.

Una serie di flussi piroclastici sono stati generati a partire dalle 15:28 lungo la Sciara del Fuoco dello #Stromboli, alle Isole Eolie. Tali flussi si sono formati pochi minuti dopo che l'area craterica nord aveva iniziato ad alimentare un piccolo trabocco lavico. pic.twitter.com/VdJJUeepUI

— Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) December 4, 2022

