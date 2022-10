Κόσμος

Ιταλία: Εξερράγη το ηφαίστειο Στρόμπολι (εικόνες)

Λάβα και στάχτη έχουν κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές της Ιταλίας, καθώς το πρωί της Κυριακής εξερράγη το ηφαίστειο Στρόμπολι, στις Αιολίδες Νήσους της Τυρρηνικής Θάλασσας.

Μάλιστα, από την έκρηξη του ηφαιστείου της Ιταλίας τμήμα από το πλάγιο τμήμα του κρατήρα κατέρρευσε με αποτέλεσμα να σημειωθεί πυροκλαστική ροή προς την θάλασσα. Μάλιστα, από την έκρηξη σημειώθηκε και ένα μικρό τσουνάμι.

Σημειώνεται πως οι αρχές είναι ιδιαίτερα ανήσυχες, καθώς το νησί κατοικείται και αποτελεί πασίγνωστο τουριστικό θέρετρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το απόγευμα της Κυριακής η Πολιτική Προστασία ανέβασε το επίπεδο κινδύνου από κίτρινο στο πορτοκαλί.

Απηύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους να μην βγούνε από τα σπίτια τους και να παραμείνουν μακριά από πόρτες και παράθυρα, ενώ συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας λόγω αναμενόμενης πτώση στάχτης στην κατοικημένη περιοχή.

