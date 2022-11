Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός - Τσελέντης για Αλκυονίδες: θα έχουμε έξαρση τα επόμενα χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τον σεισμό των 5 Ρίχτερ στην Εύβοια, εξηγώντας γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική. Η εκτίμηση για το ρήγμα στον Κορινθιακό, που είναι ανενεργό επί δεκαετίες. Τι ανέφερε για το Ιόνιο.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο Άκης Τσελεντης, για τους σεισμούς με επίκεντρο στην Εύβοια, που έχουν αναστατώσει τους κατοίκους στα νότια του νησιού, αλλά και όσους μένουν στην Αττική, όπου έγιναν αισθητές οι δονήσεις τόσο των 5 Ρίχτερ το βράδυ, όσο και των 4,7 Ρίχτερ νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Όπως είπε ο κ. Τσελέντης, «μετά τον σεισμό των 5 Ρίχτερ το βράδυ, έχουν καταγραφεί πάνω από 85 μετασεισμοί. Πιστεύω μετά την εξέλιξη αυτή ότι δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει μεγαλύτερος σεισμός. Αφήνω βέβαια πάντα μια πιθανότητα».

Σε σχετικό χάρτη με το πλήθος των σεισμών που έδειξε στην εκπομπή, με τις δονήσεις να σημαίνονται με βούλες, πέριξ εκείνης των 5 Ρίχτερ που επισημαίνεται με αστέρι, ο κ. Τσελέντης επεσήμανε ότι «όπως δείχνει και το κόκκινο βέλος, η κατεύθυνση της ενέργειας ήταν προς την Αθήνα, γι’ αυτό έγινε αισθητή ιδιαίτερα η δόνηση στην Αττική».

«Ο συγκεκριμένος σεισμός δεν μπορεί να ενεργοποιήσει άλλο ρήγμα», σημείωσε ο κ. Τσελέντης, ενώ σχετικά με την αναφορά του για το ρήγμα των Αλκυονίδων και το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού από αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Οφείλω να μελετάω περιοχές κοντά σε αστικά κέντρα που μαζεύουν ενέργεια. Έχω “χάσει τον ύπνο μου” από την ανησυχία για το τι μπορεί να δώσουν τα ανενεργά εδώ και καιρό ρήγματα. Ο Κορινθιακός έχει 40 χρόνια να δώσει μεγάλο σεισμό. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια έξαρση και επειδή είναι κοντά στην Αθήνα, θα έχει επιπτώσεις και στην Αθήνα».

Αναφερόμενος στον νυχτερινό σεισμό στο Ιόνιο, ο κ.Τσελέντη είπε πως «πρόκειται για γνωστό ρήγμα, δυτικά του Ληξουρίου».

«Η Κεφαλονιά δεν με ανησυχεί, γιατι έχει υποστεί στο παρελθόν ισχυρές δονήσεις και η δόμηση είναι πολύ ισχυρή πλέον», σημείωσε ο κ. Τσελέντης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Ariel”: Ισχυρές βροχές, κεραυνοί και θυελλώδεις άνεμοι την Τετάρτη

Τζουμέρκα: επίθεση με καλάσνικοφ κατά αστυνομικών

“Καλάθι του νοικοκυριού” και για διαβητικούς από την Τετάρτη