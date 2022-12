Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Σταμάτης: Παράνομο ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα να μένουν στην δομή (βίντεο)

Τι είπε ο γγ του Υπουργείου Εργασίας για τις επανα - βαπτίσεις παιδιών, τις αναδοχές.



Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Δευτέρα, για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου», ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργος Σταμάτης.

Ο κ. Σταμάτης, απαντώντας σε όσα υποστήριξαν οι συνήγοροι του πατρός Αντωνίου, καταγγέλλοντας παρανομίες σε ότι αφορά την «έξωση» της οικογένειας του, ανέφερε ότι με εισαγγελική παραγγελία ο πατήρ Αντώνιος δεν μπορεί να είναι πέριξ των δομών και πρόσθεσε ότι αποδείχτηκε ότι μέσα στην δομή με παιδιά, έμεναν ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα. «Αυτό είναι παράνομο» υπογράμμισε.

Στην συνέχεια πρόσθεσε ότι όλα αυτά δείχνουν την ορθή απόφαση της κυβέρνησης να αλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο στην «Κιβωτό του Κόσμου», σημειώνοντας ότι αυτή η ενέργεια έγινε με βάση έναν νόμο που ψηφίστηκε στην βουλή και ότι η κυβέρνηση έπραξε τα νόμιμα.

Πρόσθεσε ακόμα ότι η κ. Μαρτίνου, που ανέλαβε νέα πρόεδρος, είναι πρόσωπο ευρείας αποδοχής στο χώρο της κοινωνικής προσφοράς, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση για το νέο ΔΣ ούτε από την αντιπολίτευση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η επίθεση που έγινε από την πλευρά του πατρός Αντωνίου προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο «όχι είναι άδικη, είναι εκτός τόπου και χρόνου».

Ο κ. Σταμάτης τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι εδώ για να προστατέψει τα παιδιά, σημειώνοντας ότι «μέχρι πριν ένα χρόνο η χώρα δεν είχε κανόνες για τα θέματα παιδικής προστασίας». Ανέφερε ακόμα ότι ο εισαγγελέας αποφασίζει που θα πάνε τα κακοποιημένα παιδιά «και δεν πρέπει κανείς να γνωρίζει που θα πάει ένα κακοποιημένο παιδί».

Ακόμα, ο κ. Σταμάτης έκανε λόγο και για δυστοκία σχετικά με την αναδοχή παιδιών από την «Κιβωτό του Κόσμου», ενώ σχετικά με τις βαφτίσεις ενήλικων και ήδη βαφτισμένων παιδιών τόνισε ότι υπάρχουν έγγραφες αναφορές από τον Συνήγορο του Παιδιού προς την Κιβωτό που ζητά να απαντήσουν για ποιο λόγο γινόντουσαν.

