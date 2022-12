Πολιτική

Βορίδης - Φίλης: Κόντρα για εκλογές, υποκλοπές και τράπεζες

Τι είπαν στην εκπομπή “ Καλημέρα Ελλάδα ANT1λλάδα” για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ένταση για την καταδίωξη με πυροβολισμούς στην Θεσσαλονίκη.



Τα «ξίφη» τους διασταύρωσαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο Τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης.

Στην αρχή της συζήτησης, με αφορμή την είδηση για την καταδίωξη με πυροβολισμούς στην Θεσσαλονίκη, όπου τραυματίστηκε 16χρονος, υπήρξε έντονος διάλογος μεταξύ του κ. Βορίδη και του κ. Φίλη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βορίδης έκανε λόγο για προκατειλημμένη τοποθέτηση του κ. Φίλη, απαντώντας στα όσα ανέφερε ο συνομιλητής του, ο οποίος έκανε λόγο για καταδίωξη από αστυνομικούς με «θανάσιμο» τραυματισμό. Ο κ. Βορίδης κατηγόρησε τον κ. Φίλη για «μανία εναντίον της αστυνομίας», με τον Νίκο Φίλη να του απαντά ότι «δεν είναι Δημοκρατία για 20 ευρώ βενζίνη να εκτελούμε κάποιον».

Στην συνέχεια έγινε συζήτηση σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές. Ο Μάκης Βορίδης τόνισε ότι η ΝΔ είναι πάντα έτοιμη για τις εκλογές. Σημείωσε ακόμα ότι εξαιτίας της απλής αναλογικής και με βάση τις δηλώσεις για το τι θα προκύψει , είναι πιθανό να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, στην οποία η ΝΔ θα αναδειχθεί νικήτρια.

Από την πλευρά του ο Νίκος Φίλης υπογράμμισε ότι «οι εκλογές έπρεπε να έχουν γίνει χθες με όλα αυτά που βλέπουμε».

Σχετικά με το θέμα των υποκλοπών με αφορμή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, ο κ. Βορίδης είπε ότι έχουμε δυο στοιχεία. Όπως είπε το ένα είναι ότι ο κ. Ντογιάκος έχει ζητήσει να γίνει έρευνα πως ξεκίνησε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε αλλεπάλληλα δημοσιεύματα για παρακολουθήσεις πολιτικών. Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι αυτά πρέπει να τα ερευνήσει ο εισαγγελέας.

Από την πλευρά του, ο κ. Φίλης είπε ότι το ζήτημα των υποκλοπών αρχίζει να διασπείρεται. Πρέπει να το ερευνήσει ένας εφέτης ανακριτής, σημείωσε.

Ο κ. Βορίδης σημείωσε πάντως ότι όταν διερευνά κανείς το πώς έχει προκύψει μια διαρροή στην πραγματικότητα ερευνά πώς κάποιος έχει αποκτήσει τα στοιχεία. «Το κρίσιμο θέμα δεν είναι οι υποκλοπές, οι οποίες βεβαίως πρέπει να ερευνηθούν από την δικαιοσύνη, αλλά ότι η αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει το ότι το έκανε ο Μητσοτάκης», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας ο κ. Φίλης ανέφερε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι πολίτες λένε ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε για τις υποκλοπές. «Αν ο πρωθυπουργός ήλθε να γίνει διερεύνηση όφειλε να καταργήσει το απόρρητο μέσα από την διαδικασία της Βουλής», υπογράμμισε.

Τέλος Μάκη Βορίδης και Νίκος Φίλης είχαν διαφοερετικές απόψεις σχετικά με το θέμα των τραπεζών και τις ενέργειες που πρέπει σχετικά με τα δάνεια, τις καταθέσεις και τις προμήθειες.





