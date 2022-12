Πολιτική

Κατεχόμενα: Τουρκική πρόκληση με μαχητικό πάνω από τον Πενταδάχτυλο (βίντεο)

Για απάντηση στην Ελλάδα από την Τουρκία μέσω του μαχητικού Soloturk πάνω από τον Πενταδάχτυλο κάνουν λόγο τουρκικά ΜΜΕ.

Χαιρετισμό πάνω από τον Πενταδάχτυλο στην κατεχόμενη Κύπρο, έκανε ο πιλότος του τουρκικού μαχητικού σύμφωνα με τον τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Στο tweet του, το τουρκικό ΥΠΑΜ γράφει «χαιρετισμό στη Ημισέληνο στον Πενταδάχτυλο» δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφία του Τούρκου πιλότου ενώ χαιρετά πάνω από τον Πενταδάχτυλο όπου φαίνεται και η τεράστια σημαία του ψευδοκράτους.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν ότι πρόκειται για μήνυμα στην Ελλάδα η οποία προκαλεί με τις ασκήσεις της στην Μυτιλήνη και τη Ρόδο.

