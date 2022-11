Κόσμος

Κατεχόμενα - Τατάρ: Απειλούν χώρες για να μην αναγνωρίσουν την “ΤΔΒΚ”

Τι είπε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, λίγες ημέρες μετά το "μισό βήμα" στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών.

«Οι χώρες που σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν την ‘τδβκ’ δέχονται απειλές», υποστήριξε ο Τ/Κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ.

Μιλώντας σε συνέδριο με θέμα «Γαλάζια πατρίδα και Κύπρος στο πλαίσιο των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο Ντίτσλε, ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε «η ομόφωνη αποδοχή της αίτησής μας προς τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών πριν από δύο εβδομάδες είναι ένα σημαντικό ορόσημο στον πολιτικό μας αγώνα», σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτριά του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Υποστήριξε ότι απειλήθηκαν ακόμη και τα μέλη του Οργανισμού: «Αν αναγνωρίσετε την ‘τδβκ’ (τους είπαν), μπορεί να βρεθείτε εκτός στο εμπόριο, στις οικονομικές σχέσεις, σε μια σειρά από διαφορετικά θέματα. Στην πραγματικότητα, φίλες χώρες διστάζουν να αναγνωρίσουν την ‘τδβκ’ λόγω των απειλών που δέχονται» τόνισε ο Τατάρ.

«Ελπίζουμε ότι με την υποστήριξη της Τουρκίας και τώρα ολόκληρου του τουρκικού κόσμου, τα δικαιώματα κυριαρχίας μας εκεί θα εμπεδωθούν και, παράλληλα, η ευημερία του τουρκοκυπριακού λαού και η παρουσία του στο νησί θα αυξηθούν σταδιακά και η θέση μας στο νησί και την ευρύτερη γεωγραφία του, όπου θα εδραιώσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, θα αποκτήσει ακόμα πιο στέρεη βάση. Και ίσως μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αυτή είναι η επιθυμία και η ευχή όλων μας, χάρη στον αγώνα για τα ενεργειακά ζητήματα, το φυσικό αέριο και τους υδρογονάνθρακες, με την υποστήριξη της Δημοκρατίας της Τουρκίας στη Γαλάζια Πατρίδα, να πάρουμε μερίδιο από τα πλούτη αυτά και να έχουμε μια ευημερούσα ζωή», ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ.

