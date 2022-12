Life

ΑΝΤ1: Γκολ του Μουντιάλ και στην... τηλεθέαση

Η στρογγυλή θεά καθήλωσε τους ποδοσφαιρόφιλους. Τα 4 ματς που χτύπησαν κόκκινο στην τηλεθέαση.

Από την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, η στρογγυλή θεά καθήλωσε κατά μέσο όρο 1.370.075 ποδοσφαιρόφιλους στο σύνολο κοινού έστω και για 1’.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, οι αγώνες της Α’ φάσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου σημείωσαν κατά μέσο όρο 23,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 22,7% στο γενικό σύνολο.

Το ποδόσφαιρο, όμως, είναι τόσο ανδρικό όσο και γυναικείο σπορ, με τους άνδρες όλων των ηλικιών να σκοράρουν 34,1% και τις γυναίκες ηλικίας 25-44 να φτάνουν μέχρι και το 17%!

Η φάση των Ομίλων του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε με πολλές ανατροπές, συναρπαστικές φάσεις, αλλά και πολλά γκολ στην τηλεθέαση.

ΤΟΠ 4 ΑΓΩΝΕΣ

Τα 4 ματς που χτύπησαν κόκκινο στην τηλεθέαση ήταν:

Ισπανία-Γερμανία με 31,5% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 29,6% στο γενικό σύνολο, με 2.148.930 να το παρακολουθούν έστω και για 1’.

Κροατία-Καναδάς με 30,3% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 28% στο γενικό σύνολο, με 1.710.818 να το παρακολουθούν έστω και για 1’.

Πολωνία-Αργεντινή με 30,2% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 27,7% στο γενικό σύνολο, με 2.206.285 να το παρακολουθούν έστω και για 1’.

Γερμανία-Ιαπωνία με 30,1% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 26,1% στο γενικό σύνολο με 1.146.177 να το παρακολουθούν έστω και για 1’.

Μείνετε συντονισμένοι γιατί η μεγάλη γιορτή του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη συνεχίζεται με νοκ άουτ αγώνες που έχουν μόνο έναν προορισμό, την νίκη και το πολυπόθητο τρόπαιο!

