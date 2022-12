Life

Τηλεθέαση - ΑΝΤ1: πρωτιά για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

Ακόμη μία πρωτιά για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Πρωτιά τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 όσο και στο σύνολο κοινού κατέγραψε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, την εβδομάδα 28.11-04.12

Το ΑΝΤ1NEWS κυριάρχησε όλων των δελτίων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης, με μέσο όρο 18,2%, και 15,7%, αντίστοιχα.

Η υψηλότερη επίδοσή του ήταν στους άνδρες, όπου σε επιμέρους κοινό σημείωσε μέσο όρο 24,4%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την εβδομάδα 28.11-04.12 το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν 1.113.887 τηλεθεατές έστω και για 1’ στο σύνολο κοινού.

Καθημερινά, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 βρίσκεται στην καρδιά των εξελίξεων, έχοντας ως προτεραιότητά του την επιτακτική ανάγκη των πολιτών για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.

