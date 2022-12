Life

ΑΝΤ1: Οι πρωτιές του Νοεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες ζώνες έκοψε ο ΑΝΤ1 πρώτος το νήμα της τηλεθέασης τον Νοέμβριο.

Ο ΑΝΤ1 πρωταγωνίστησε τον Νοέμβριο στους πίνακες τηλεθέασης, έχοντας πάντα ως βασικούς άξονες την ποιότητα και την ψυχαγωγία.

Στην πρώτη θέση «ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ» και τον Νοέμβριο στο γενικό σύνολο

«Το Πρωινό» ήταν και τον Νοέμβριο η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία τους. Η εκπομπή ήταν στην πρώτη θέση στο γενικό σύνολο στη ζώνη προβολής της με διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα κατέγραψε μέσο όρο 16,6%, στο γενικό σύνολο, με 1,3 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι. Πιο πιστό κοινό του «Πρωινού» ήταν οι γυναίκες, καθώς στις ηλικίες 45-54 σημείωσε κατά μέσο όρο 16,8%, ενώ στις ηλικίες 25-44 ήταν πρώτο με 12,4%.

Πρώτο το «Rouk Zouk» και τον Νοέμβριο

Mε 5,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό

Στην πρώτη θέση παραμένει και τον Νοέμβριο (01-18.11.2022) το «Rouk Zouk». Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι με τη Ζέτα Μακρυπούλια ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 για τον μήνα Νοέμβριο στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 18,4% αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 5,6 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί πως το Rouk Zouk είχε υψηλές επιδόσεις τόσο σε ανδρικά όσο και σε γυναίκεια κοινά, σημειώνοντας στους άνδρες μέχρι και 23,1%, ενώ στις γυναίκες έφτασε το 23,9%!

Πρωτιά για το «5Χ5» τον Νοέμβριο

Ο Νοέμβριος (01-18.11.2022) έκλεισε με πρωτιά και για το «5Χ5» με τον Μάρκο Σεφερλή, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη ζώνη προβολής του στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 16,3% και 1,7 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Πρωτιά «χτύπησε» και στο σύνολο κοινού, σημειώνοντας 17,3% και 0,6 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Το «5Χ5» σημείωσε υψηλές επιδόσεις τόσο στο γυναικείο όσο και στο ανδρικό κοινό, όπου το κοντέρ της τηλεθέασης έφτασε το 23,2% και το 19,7% αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον Μάρκο Σεφερλή έπαιξαν έστω και για 1’, 1.027.750 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Ariel” - Λήμνος: Προβλήματα στους δρόμους και μήνυμα από το 112 (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέα καταγγελία από ανήλικο για ασέλγεια από ηγετικό στέλεχος

Φονική παράσυρση: οι γονείς της Έμμας θέλουν να γνωρίσουν τους λήπτες των οργάνων της (βίντεο)