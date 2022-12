Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Μολότοφ και επεισόδια έξω από το ΣΕΦ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Βομβαρδίσμοί" στο ΣΕΦ από μολότοφ πριν το αποψινό ντέρμπι με τους "πράσινους".

Συμπλοκές σημειώθηκαν μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και των ΜΑΤ έξω από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λίγο πριν το τζάμπολ, στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τη έναρξη του ντέρμπι των "αιωνίων", στο πλαίσιο της Basket League, περίπου 100 οπαδοί του Ολυμπιακού ξεκίνησαν να ρίχνουν βόμβες μολότοφ στους αστυνομικούς που περικύκλωσαν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χημικών, με τον αγώνα να διεξάγεται κανονικά.

Η Πυροσβεστική κάνει λόγο για πυρπόληση 4 αυτοκινητων.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 4 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου στον Πειραιά. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 5, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Νεκρό παιδί από την έκρηξη σε δημοτικό σχολείο (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Αποκλειστικές εικόνες από το εσωτερικό της δομής στον Βόλο (βίντεο)

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά