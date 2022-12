Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ο Νεϊμάρ έπιασε το ρεκόρ του Πελέ και του Ρονάλντο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βραζιλιάανος άσος βάδισε στα βήματα των δύο σπουδαίων παλαίμαχων παικτών της σελεσάο, με το γκλο που πέτυχε κόντρα στην Νότια Κορέα.

Ο Nεϊμάρ έγραψε το 2-0 εναντίον της Νότιας Κορέας στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 και έγινε ο τρίτος Βραζιλιάνος που σκοράρει σε τρία ή περισσότερα Μουντιάλ.

Πλέον το όνομα του αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν συνδέεται με τον Πελέ και τον Ρονάλντο, καθώς ο πρώτος είχε σκοράρει σε τέσσερις διαφορετικές διοργανώσεις, ενώ ο Ρονάλντο σε τρεις.

Ο Νεϊμάρ, έχοντας βρει δίχτυα το 2014 και το 2018, μπήκε στη σχετική λίστα με το πέναλτι που εκτέλεσε εναντίον της ασιατικής ομάδας στο 13'.

Ο Νεϊμάρ έφτασε επίσης πολύ κοντά στην ισοφάρισης του ρεκόρ του Πελέ με τα περισσότερα γκολ με τη φανέλα της Βραζιλίας. Ο ζωντανός θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μετράει 77 γκολ και ο Νεϊμάρ βρίσκεται ένα μόλις μακριά από την ισοφάριση (έχει 76).

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν έχει ήδη περάσει τα 62 γκολ του Ρονάλντο.

Σε Παγκόσμια Κύπελλα, αυτό το γκολ του ήταν το έβδομο σε 12 εμφανίσεις, ενώ ο απολογισμός τερμάτων σε Παγκόσμια Κύπελλα για τον Ρονάλντο και τον Πελέ είναι 15 και 12 γκολ, αντίστοιχα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστές ηλικιωμένων: Βίντεο από την δράση τους και φωτογραφίες των συλληφθέντων

Μητσοτάκης: επίδομα 600 ευρώ σε αστυνομικούς και λιμενικούς

Καστοριά: Η δημοτική σύμβουλος, η κάνναβη και οι καβάτζες (εικόνες)