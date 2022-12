Κόσμος

Μεξικό: Δολοφονία δικαστή μέσα στο αυτοκίνητό του

Δικαστής υπέκυψε προχθές Κυριακή στα τραύματα που υπέστη όταν δέχθηκε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πολιτεία Σακατέκας (βόρεια), ανέφεραν πηγές προσκείμενες στις αρχές της πολιτείας αυτής του Μεξικού, η οποία είναι ανάμεσα στις πιο σκληρά δοκιμαζόμενες από το κύμα βίας στη χώρα. Η Σακατέκας συγκαταλέγεται στις πολιτείες που αντιμετωπίζουν τα οξύτερα προβλήματα εξαιτίας του κύματος βίας που αποδίδεται σε αντιμαχόμενα καρτέλ των ναρκωτικών.

Ο δικαστής Ρομπέρτο Ελίας εντοπίστηκε από αστυνομικούς τραυματισμένος μέσα στο αυτοκίνητο του και διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο, εξήγησε η γραμματεία ασφαλείας της πολιτείας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Υπέκυψε μερικές ώρες αργότερα, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις πολιτειακές αρχές και αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης που έκανε ο Αρτούρο Νάλε, επικεφαλής του πολιτειακού δικαστικού συστήματος.

Ο κ. Νάλε κάλεσε να ληφθούν μέτρα για να αποκατασταθεί η ειρήνη στη Σακατέκας.

Ο διοικητής της Εθνικής Φρουράς στην πολιτεία, ο στρατηγός Χοσέ Σιλβέστρε Ουρσούα, σκοτώθηκε στα τέλη του Νοεμβρίου σε μάχη με κακοποιούς, ανακοίνωσαν οι αρχές.

