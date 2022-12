Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: οι ευχές της ΕΟΚ για τα γενέθλια του

Γενέθλια έχει σήμερα ο σπουδαίος καλαθοσφαιριστής και η ΕΟΚ του ευχήθηκε μέσω των social mefia.

Ανήμερα των γενεθλίων του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η ΕΟΚ του ευχήθηκε με ένα ποστ στα social media της.

Ο“Greek freak” έκλεισε τα 28 έτη ζωής και η ΕΟΚ έστειλε τις ευχές της στον σταρ των Μπακς, με ένα video.

Η ΕΟΚ ευχήθηκε υγεία και πολλές επιτυχίες σοτν Γιάννη Αντετοκούνμπο, ανήμερα των 28ων γενεθλίων του και ανάρτησε ένα ιδιαίτερο βίντεο με στιγμυότυπά του στην Εθνική Ελλάδας.

