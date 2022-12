Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα: Τα γαλλικά ΜΜΕ για την “επιστροφή” τους στην Ελλάδα

Στο ζήτημα του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρονται πολλά γαλλικά μέσα ενημέρωσης

Γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης αναφέρονται στο ζήτημα του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα και στις ελληνοβρετανικές διαβουλεύσεις, που αποκάλυψε ο ΑΝΤ1.

Η εφημερίδα Liberation σε ρεπορτάζ υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο συζητούν τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα» αναφέρει ότι για μια πιθανή επιστροφή θα ήταν απαραίτητη μια αλλαγή του βρετανικού νόμου, αλλά το Λονδίνο δηλώνει ότι αυτό δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Επισημαίνει ότι εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού θέλησε χθες να επαναλάβει τη θέση της κυβέρνησης: «Οι διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου είναι ελεύθεροι να μιλήσουν με όποιον θέλουν, αλλά δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε τον νόμο». Σημειώνει ωστόσο ότι το Βρετανικό Μουσείο δήλωσε το Σάββατο ότι επιθυμεί μια «νέα συνεργασία» με την Ελλάδα για τον Παρθενώνα.

Εξάλλου, δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της αλσατικής εφημερίδας Dernieres Nouvelles d'Alsace με τίτλο «Θα επιστραφούν επιτέλους στην Αθήνα οι ζωφόροι του Παρθενώνα;» αναφέρει ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για μια λύση που θα οδηγήσει στην επανένωση του μνημείου στην Αθήνα.

Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και δημοσίευμα στην εφημερίδα Les Echos με τίτλο «Παρθενώνας: τέσσερις ερωτήσεις γύρω από τις εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου». Αρχικά επισημαίνεται ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός προειδοποίησε το Βρετανικό Μουσείο ότι δεν μπορεί να «αφαιρέσει αντικείμενα από τις συλλογές του», ενώ ελληνική εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πολιτιστικός οργανισμός βρίσκεται σε συνομιλίες με την Ελλάδα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Στη συνέχεια το ρεπορτάζ παραθέτει σύντομες απαντήσεις στα ερωτήματα «Γιατί τα Μάρμαρα του Παρθενώνα έφυγαν από την Ελλάδα», «Γιατί η Ελλάδα απαιτεί την επιστροφή αυτών των Μαρμάρων», «Γιατί η υπόθεση επανήλθε στην επικαιρότητα», και «Γιατί μπορεί τελικά να τελειώσει η σύγκρουση».

Στο ίδιο μήκος κύματος δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του FRANCE INFO Culture σημειώνει, τέλος, ότι το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει το δικαίωμα να κατακερματίσει τη συλλογή του, όπως δηλώνει εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού.

