Αναπτυξιακός νόμος: Αιτήσεις για “Τουριστικές Επενδύσεις” 1,6 δις ευρώ

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για την ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ολοκληρώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2022, ο 1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης κατατέθηκαν συνολικά 562 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων προς υπαγωγή, συνολικού προϋπολογισμού 1.618.160.677,83 €.

Το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των ανωτέρω αιτήσεων υπαγωγής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζεται στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε:

«Η Ελλάδα με τις πολιτικές συνολικά της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και ειδικότερα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει καταστεί ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Είναι χαρακτηριστικό ότι επί δύο συνεχόμενα έτη καταγράφουμε ρεκόρ επενδύσεων όλων των εποχών. Το μέτρο όμως της αλλαγής ως προς το επενδυτικό κλίμα στη χώρα νομίζω ότι το αποτυπώνει καλύτερα και από τις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που ξεκόλλησαν τα τελευταία χρόνια όπως το Ελληνικό ή τα Ναυπηγεία, καλύτερα και από τις μεγάλες ξένες επενδύσεις που προσελκύσαμε τα τελευταία χρόνια όπως η Pfizer, η Microsoft ή η Amazon Web Services, αυτό που συμβαίνει με το ένα και μόνο καθεστώς του τουρισμού και τον έναν και μόνο τρίμηνο κύκλο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Έχουμε 562 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 1.618.160.677,83 ευρώ. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, το σύνολο αυτό ισούται με όλους τους αναπτυξιακούς κύκλους της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και των πέντε ετών που ήταν κυβέρνηση. Πέντε χρόνια Αλέξη Τσίπρα έγιναν αιτήσεις περίπου 1.5 δισεκατομμυρίου και τρεις μήνες Κυριάκου Μητσοτάκη έγιναν λίγες παραπάνω σε ένα και μόνο καθεστώς. Αν κάνετε τη σύγκριση θα καταλάβετε γιατί η Ελλάδα είναι μια καινούργια χώρα και γιατί αυτός ο Πρωθυπουργός αξίζει να επανεκλεγεί αυτοδύναμος για να συνεχίσει την καλή μοίρα του ελληνικού λαού».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε σχετικά:

«Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο δεσμευτήκαμε να υιοθετήσουμε ένα ευέλικτο, φιλο-επενδυτικό πλαίσιο που προάγει την επιχειρηματικότητα χωρίς αγκυλώσεις. Η μέχρι σήμερα ανταπόκριση του επιχειρηματικού κόσμου επιβεβαιώνει ότι επιτύχαμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά το περιβάλλον χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις. Στο δεύτερο καθεστώς Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων, το οποίο έρχεται να στηρίξει έναν πολύ σημαντικό και ισχυρό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, κατατέθηκαν 562 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 δισ. ευρώ. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η προκήρυξη του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360?», που θα καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Συνεχίζουμε με αμείωτους ρυθμούς το έργο μας με στόχο να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και να δώσουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια στην επιχειρηματικότητα να ακμάσει».

Υπενθυμίζεται ότι, σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή των αιτήσεων για το καθεστώς της Αγροδιατροφής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30 Δεκεμβρίου 2022.

