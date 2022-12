Life

“Καλημέρα Ελλάδα”: Ο Παπαδάκης “απών”, η Αναστασοπούλου εκτός στούντιο την Πέμπτη (βίντεο)

Χωρίς τον "πατριάρχη" της πρωινής ζώνης ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Απούσα από το στούντιο και η Μαρία Αναστασοπούλου.

Η Μαρία Αναστασοπούλου αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» την Τετάρτη και ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε όλη την εκπομπή με συμπαρουσιαστή τον Γιώργο Γρηγοριάδη, ενώ την Πέμπτη ήταν η σειρά του Γιώργου Παπαδάκη να μείνει εκτός στούντιο και να απουσιάζει απο την μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια κατά την είσοδό της στο στούντιο την Τετάρτη, στο τεστ που κάνουν υποχρεωτικά οι συντελεστές των εκπομπών, διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Είναι η δεύτερη φορά που η Μαρία Αναστασοπούλου νοσεί με κορονοϊό.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, αφού της ευχήθηκε περαστικά, σχολίασε με χιούμορ το γεγονός. Όταν τον ρώτησαν οι καλεσμένοι στο πάνελ «πού είναι η Μαρία; Σε παράτησε κι έφυγε;», ο Γιώργος Παπαδάκης απάντησε ότι «επέστρεψε στον ΣΚΑΪ»

Ο παρουσιαστής, εξηγώντας τους λόγους απουσίας της συνεργάτιδάς του από την εκπομπή, ανέλυσε το «πρωτόκολλο» ασφαλείας που ακολουθείται στο στούντιο για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να νοσήσουν όλοι.

«Πάντα πριν ξεκινήσει η εκπομπή υποχρεωνόμαστε να κάνουμε τεστ και αυτό είναι για την ασφάλεια τη δική μας και όλων όσων εργάζονται εδώ. Το Μαράκι μας έκανε τεστ και τελικά είναι θετικό και δυστυχώς για πέντε ημέρες δεν θα την έχω δίπλα μου. Θετική στον κορονοϊό το Μαράκι μας…. Εγώ είπα ψέματα ότι δεν είναι καλό το μακιγιάζ και έφυγε», είπε ο Γιώργος Παπαδάκης υποδεχόμενος στο πλατό τον Γιώργο Γρηγοριάδη που έμεινε δίπλα του στην υπόλοιπη εκπομπή.

Λίγη ώρα αργότερα, η Μαρία Αναστασοπούλου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους συνεργάτες της από το σπίτι της και περιέγραψε την κατάσταση της υγείας της, λέγοντας «Με ξαναθυμήθηκε παιδιά. Είναι θετικό, πριν από λίγο βγήκε. Εγώ μια χαρά αισθάνομαι, δεν έχω τίποτα. Θα σας παρακολουθώ. Περαστικά σε όσους μας βλέπουν και νοσούν. Είχα κολλήσει ξανά και τον περασμένο Μάρτιο».

Το πρωί της Πέμπτης, η εκπομπή ξεκίνησε με την Μαρία Αναστασοπούλου σε «παράθυρο», τον Γιώργο Γρηγοριάδη και την Ηρώ Ράντου από το «Πρώτο Δελτίο» του ΑΝΤ1 να παρουσιάζουν και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον Γιώργο Παπαδάκη να απουσιάζει από το στούντιο και από τις οθόνες μας και να βρίσκεται σε τηλεφωνική σύνδεση στον "αέρα" του ΑΝΤ1.

Αυτό συνέβη καθώς η… ιστορία επαναλήφθηκε και την Πέμπτη ήταν η σειρά του Γιώργου Παπαδάκη να ενημερωθεί ότι το τεστ που έκανε για τον κορονοϊό βγήκε θετικό και επομένως δεν θα έπρεπε να παραμείνει στο στούντιο.

Μιλώντας τηλεφωνικά στην έναρξη της εκπομπής, αφού πείραξε την Μαρία Αναστασοπούλου λέγοντας πως «Μαράκι, μαζί είμαστε και σε αυτό», ο Γιώργος Παπαδάκης ενημέρωσε πως βρισκόταν στο γραφείο του και πως εκείνη την στιγμή αποχωρούσε για το σπίτι του και ότι θα επιχειρήσει αργότερα να συνδεθεί μέσω Skype για να συμμετέχει στην παρουσίαση της εκπομπής, όπως έκανε ήδη η Μαρία Αναστασοπούλου από την έναρξη της εκπομπής της Πέμπτης.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

