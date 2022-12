Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Γαλλία προπονήθηκε χωρίς τον Μπαπέ

Προπόνηση χωρίς τον επιθετικό της έκανε η Γαλλία.

Χωρίς τον Κιλιάν Μπαπέ πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη προπόνηση της Γαλλίας, ενόψει του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αγγλία. Ο άσος των «τρικολόρ» δεν βγήκε στο γήπεδο με τους συμπαίκτες του και ακολούθησε πρόγραμμα αποθεραπείας, δεν φαίνεται όμως να προκύπτει κάποιος λόγος ανησυχίας για τη συμμετοχή του στο ματς που θα γίνει το Σάββατο (10/12) στο Αλ Κορ.

Ο 23χρονος επιθετικός αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Πολωνία, για τη φάση των «16», που έγινε την Κυριακή (4/12), όπου σημείωσε δύο γκολ και αναδείχθηκε "Man of the Match". Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ είχε δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές του χθες (5/12) και οι Γάλλοι επανήλθαν σήμερα στις προπονήσεις, αρχίζοντας την προετοιμασία τους για τον προημιτελικό.

