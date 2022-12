Πολιτική

Μητσοτάκης - Ράμα: η ΑΟΖ, η “συγγνώμη” και η μειονότητα (εικόνες)

Τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για την πρόοδο σε ότι αφορά την οριοθέτηση ΑΟΖ και την αναβολή της επίσκεψης του σε περιοχές της ελληνικής μειονότητας. «Συγγνώμη» του ζήτησε ο ομόλογος του.

Το ζήτημα της οριοθέτησης της ΑΟΖ, αλλά και θέματα που απασχολούν την ελληνική μειονότητα έθεσε κατά τη συνάντηση του με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πιστεύω ότι είμαστε κοντά στο να υπάρξει πρόοδος και επίλυση του ζητήματος της οριοθέτησης των μεταξύ μας θαλάσσιων ζωνών», σημείωσε ο κύριος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την λύπη του, γιατί όπως είπε οι καιρικές συνθήκες δεν του επέτρεψαν να επισκεφθεί την ελληνική μειονότητα, «κάτι που ίσως κάνουμε μαζί», είπε στον κ. Ράμα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας και τόνισε ότι ανάμεσα στις δύο χώρες υπάρχουν ισχυροί δεσμοί.

Από την πλευρά του ο κ. Ραμα ευχήθηκε στον κ. Μητσοτάκη «να μπορέσει σύντομα να επισκεφτεί την ελληνική μειονότητα».

Αναφορικά με δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού στο euractiv, ο κ. Ράμα ζήτησε συγγνώμη από τον Έλληνα πρωθυπουργό, καθώς όπως του είπε «είδα πως αποδόθηκαν και δεν αντιπροσωπεύουν την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Ελπίζω να μην ενοχληθήκατε».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Έντι Ράμα:

Edi Rama: Σας ευχαριστώ κ. Πρωθυπουργέ για την επίσκεψή σας. Ελπίζω ότι δεν είναι υποκατάστατο της διμερούς συνάντησης και ελπίζω ότι θα βρείτε χρόνο να επισκεφθούμε μαζί την αγαπητή Ελληνική Εθνική Μειονότητα. Τους εκτιμούμε πολύ και έχουμε δουλέψει πολύ για να διατηρήσουμε αυτή την παραδοσιακή αδελφοσύνη μεταξύ του αλβανικού και του ελληνικού έθνους. Σας έστειλα ένα βίντεο απευθείας από τη συνάντηση όταν πήγα εκεί και τους είπα, τι θέλετε να κάνουμε για εσάς; Είπαν αυτό και τούτο κι εκείνο ή απλά φέρτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ. Συνεπώς αν έρθετε, μας βοηθάτε να εξοικονομήσουμε πολλά λεφτά από τον προϋπολογισμό μας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Φαντάζομαι ότι θα γίνουν και τα δύο. Θα πρέπει μάλλον να γίνουν και τα δύο.

Edi Rama: Λυπάμαι για κάτι που άκουσα, ότι εγώ είπα κάποια περίεργα πράγματα για την Ελλάδα, για το πώς πέτυχε κάποια πράγματα- θα πάμε πίσω στην εποχή της Τροίας ίσως- αλλά δεν είναι κάτι που αφορά το παρόν και δεν αφορούσε σε καμιά περίπτωση τη σημερινή Ελλάδα. Ξέρετε ότι είμαι Σοσιαλιστής αλλά δεν κρύβω ότι για μένα είστε ο καλύτερος Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν είμαστε στην ίδια πολιτική ομάδα. Ο Αλέξης (Τσίπρας) είναι πολύ καλός φίλος, αλλά τι να πω; Έτσι είναι τα πράγματα. Και δεν είστε σε προεκλογική εκστρατεία, επομένως δεν είναι κάποιου είδους παρέμβαση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν είμαι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στα Τίρανα και -όπως είπα και στη συνάντηση- είναι σπουδαίο που η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων πραγματοποιείται εδώ στα Τίρανα. Είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους φίλους μας να έχουν την ευκαιρία να έρθουν και να δουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Αλβανία. Εμείς στηρίζουμε σθεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική όχι μόνο της Αλβανίας αλλά και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Και φυσικά είναι σπουδαίο που έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή τη συνάντηση και να έχουμε μια σύντομη εκδοχή μιας διμερούς επίσκεψης. Υπάρχει πολύ ισχυρός δεσμός ανάμεσα στις δύο χώρες μας. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, όχι μόνο σε θέματα που αφορούν στη μειονότητα. Πιστεύω πως είμαστε κοντά στην επίλυση του θέματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μας. Υπάρχει μεγάλη κατανόηση ανάμεσα στις ομάδες μας και πολλά που μπορούν ακόμα να γίνουν, επίσης, στο οικονομικό μέτωπο.

Και φυσικά λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να επισκεφτώ τη μειονότητα αύριο, λόγω ανησυχίας που έχει εκφραστεί από τους πιλότους μας για τις καιρικές συνθήκες. Αλλά ίσως αυτό να μας δώσει την ευκαιρία σύντομα να πάμε μαζί».

Με εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας συζητήσαμε για την πορεία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη γειτονική χώρα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και για το πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη τεχνογνωσία στην τοπική αγορά. pic.twitter.com/3zFZOKDzbv — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 6, 2022

