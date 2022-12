Κοινωνία

“Κιβωτός”: Καταγγελία για διαμέρισμα - “φυλακή” στον Άγιο Παντελεήμονα (βίντεο)

Τι λέει ένοικος του διπλανού διαμερίσματος για τους νεαρούς και τους ανήλικους που ζουν στο σπίτι, τις δουλειές που κάνουν και τον “έλεγχο στην πόρτα” του διαμερίσματος.

Σε ένα διαμέρισμα, το οποίο ανήκει στην «Κιβωτό του Κόσμου» και φιλοξενεί ανήλικους και νεαρούς, αλλά όπως καταγγέλλουν γείτονες λειτουργεί σαν “φυλακή”, βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε στην εκπομπή μια ένοικος γειτονικού διαμερίσματος, τα παιδιά βγαίνουν μόνο όταν τους ανοίγει την πόρτα ένας ψηλός, μελαχρινός κύριος ηλικίας 40-50 ετών και ότι αν αυτός απουσιάζει, οι φιλοξενούμενοι ούτε μπαίνουν στο διαμέρισμα ούτε βγαίνουν από αυτό.

Είπε ακόμη πως «όλη την ημέρα υπάρχει ησυχία, αλλά από τις 17:00 και μετά ακούγεται θόρυβος από το διαμέρισμα, καθώς οι ένοικοι του, ένα παιδί περίπου 15 ετών και άλλοι τρεις νεαροί ηλικίας 18-19 ετών, κάνουν διάφορες δουλειές».

Το διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα ανήκει στην «Κιβωτό του Κόσμου», όπως προκύπτει από την λίστα με τα κοινόχρηστα, χωρίς να υπάρχει ανάλογη σήμανση στο κουδούνι του σπιτιού.

