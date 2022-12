Πολιτική

F-16: Ο Τσαβούσογλου “δεν είδε” την σύσταση του Κογκρέσου για τις υπερπτήσεις

Τι δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά την αναφορά του Κογκρέσου για τα ελληνοτουρκικά και τις προκλήσεις της Άγκυρας.

Μια διαφορετική ανάγνωση του κειμένου για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ που συμφωνήθηκε το βράδυ της Τρίτης (6/12) και περιλαμβάνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα για τις υπερπτήσεις κάνουν στην Τουρκία επιλέγοντας να εστιάσουν στο θέμα της πιθανής αγοράς F-16 και σχεδόν διαγράφοντας τις αυστηρές συστάσεις των Αμερικανών νομοθετών στο καθεστώς Ερντογάν να σταματήσει την πρακτική των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου και υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά.

Όπως αναφέρει σε τηλεγράφημά του το πρακτορείο Anadolu στο κείμενο «δεν υπάρχουν αναφορές που να συνδέουν την πώληση F-16 με περιοριστικούς όρους».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι πρόκειται για θετική εξέλιξη το γεγονός ότι στο τελικό κείμενο δεν υπάρχει κάτι αρνητικό. «Πρέπει το συντομότερο να οριστικοποιηθεί», ανέφερε ο Τούρκος ΥΠΕΞ χαρακτηρίζοντας σημαντική την απόφαση του Κογκρέσου. Μάλιστα ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι στην τελευταία συνάντηση που είχε ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Τζο Μπάιντεν στο Μπαλί, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στον Τούρκο Πρόεδρο ότι η στήριξη της κυβέρνησής του στο θέμα των F16 είναι πλήρης.

Τα τουρκικά μέσα πανηγύριζαν εν τω μέταξύ από το πρωί για την απόφαση του Κογκρέσου, υποστηρίζοντας ότι είναι ήττα της Ελλάδα. Ωστόσο δεν κάνουν καμιά αναφορά στο συνοδευτικό κείμενο του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ για τις υπερπτήσεις. Τα φιλοκυβερνητικά μέσα το αγνοούν εντελώς, ενώ μόνο κάποια αντιπολιτευτικά μέσα κάνουν αναφορές.

"Σε δηλώσεις τους για το θέμα των F-16, τόσο ο Υπουργός Άμυνας όσο και στις συναντήσεις τους μαζί μας τόνισαν ότι αυτό είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για το ΝΑΤΟ αλλά και ωφέλιμο για τη συμμαχία. Στην τελευταία συνάντηση του Προέδρου μας με τον Μπάιντεν στο Μπαλί, ο κ. Μπάιντεν είπε για άλλη μια φορά ότι η υποστήριξη της κυβέρνησής του στο θέμα των F16 είναι πλήρης.

Εδώ βέβαια είναι σημαντικός και ο ρόλος του Κογκρέσου. Επομένως, και ο ρόλος του Κογκρέσου πρέπει να είναι θετικός. Υπήρξαν κάποιες εξηγήσεις, αλλά τελικά, όπως είπαμε, αυτός ο νόμος περί εξουσιοδότησης εθνικής άμυνας θα τεθεί προς ψήφιση. Τελικά, η απουσία αρνητικού στοιχείου είναι θετική εξέλιξη. Το θεωρούμε θετικό αυτό.

Επιπλέον, είχαμε πληροφορίες για αυτό το θέμα πριν δημοσιευτεί και αυτό πρέπει να οριστικοποιηθεί τώρα. Αυτός ο νόμος πρέπει επίσης να εγκριθεί. Η απόκτηση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων F16 πρέπει πλέον να ολοκληρωθεί ως διαδικασία. Αυτό είναι προς όφελος όλων. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν έχει νόημα να το παίρνεις όταν υπόκειται σε οποιαδήποτε προϋπόθεση" δήλωσε ο Τσαβούσογλου.





