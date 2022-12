Πολιτισμός

Πόλεμος στην Ουκρανία - Time: “Πρόσωπο της χρονιάς” ο Ζελένσκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιον λόγο το περιοδικό τον ανακήρυξε "Πρόσωπο της Χρονιάς"

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ενσάρκωσε την αντίσταση της χώρας του απέναντι στη ρωσική εισβολή, ανακηρύχθηκε το «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2022 από το αμερικανικό περιοδικό Time.

Το Time απέτισε επίσης φόρο τιμής στο «πνεύμα της Ουκρανίας».

«Είτε η μάχη για την Ουκρανία προκαλεί ελπίδα είτε φόβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαλύβδωσε τον κόσμο με τρόπο που είχαμε δεκαετίες να δούμε», έγραψε ο αρχισυντάκτης του Time, Έντουαρντ Φέλσενταλ.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Ακροδεξιοί ετοίμαζαν πραξικόπημα και επίθεση στην Βουλή

“Κιβωτός”: Καταγγελία για διαμέρισμα - “φυλακή” στον Άγιο Παντελεήμονα (βίντεο)

Σέρρες: Ο Βασίλης δεν ήθελε να πάει σχολείο την Δευτέρα - Η αδελφή του τον έψαχνε στο προαύλιο