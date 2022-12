Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - ΑΕΚ: στο τοπ των ομάδων που εκπροσωπούνται με τους περισσότερους παίκτες

Ποιοι σύλλογοι βρίσκονται μαζί με την ΑΕΚ στην κορυφή της λίστας.

Η ΑΕΚ είναι ανάμεσα στις 50 ομάδες που έστειλαν τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Η ελληνική ομάδα εκπροσωπήθηκε με πέντε παίκτες από τέσσερις χώρες, τους Ιρανούς Μιλάντ Μοχαμαντί και Εχσάν Χατζισαφί, τον Μεξικανό Ομπερλίν Πινέδα, τον Πολωνό Νταμιάν Σιμάνσκι, ενώ στο Κατάρ παραμένει ο Ντομαγκόι Βίντα μαζί με την Κροατία που προκρίθηκε στους προημιτελικούς.

Οι 830 παίκτες που ταξίδεψαν στο Κατάρ, ανήκουν σε 295 συλλόγους απ΄όλο τον πλανήτη. Η Ένωση βρίσκεται σε περίοπτη θέση, αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι ένας από τους μόλις 7 συλλόγους στο TOP 50, των οποίων οι χώρες δεν εκπροσωπούνται στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πάνω από την ΑΕΚ βρίσκονται ασφαλώς αρκετές ιταλικές όπως η Γιουβέντους (11 «μουντιαλικούς), η Μίλαν (7), η Ίντερ (6), ενώ πέντε εκπροσώπους έχουν η Νάπολι, η Τορίνο και η τουρκική Γαλατασαράι. Με αυτές, όμως, ολοκληρώνεται ο κύκλος των ομάδων που εκπροσωπούν χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν στη διοργάνωση!

Πρώτη στη σχετική λίστα που κατάρτισε το Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου του CIES (Κέντρο διεθνών αθλητικών σπουδών) είναι η Μπαρτσελόνα με 17 «μουντιαλικούς» παίκτες, ακολουθούν η Μπάγερν και η Μάντσεστερ Σίτι που έχουν από 16, ενώ συνολικά 16 ομάδες έχουν διψήφιο αριθμό εκπροσώπων στο Κατάρ.

Όσον αφορά την κατανομή ανά χώρα, η μεγαλύτερη «πανσπερμία» παρουσιάζεται στην Τότεναμ η οποία έχει 11 δικούς της ποδοσφαιριστές σε 10 εθνικές ομάδες!

