Πολιτική

Θεοδωρικάκος για 16χρονο: ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει ταύτιση με το 2008 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δριμεία κριτική κατά της στάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, άσκησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, για το περιστατικό με τον 16χρονο στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, προχώρησε σε δηλώσεις για τα επεισόδια που έχουν ξεσπάσει μετά τον πυροβολισμό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικό, κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Μεταξύ των όσων είπε στη δήλωσή του, άσκησε δριμεία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση για προσπάθεια ταύτισης του περιστατικού στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, όπως και «επανάληψης των θλιβερών γεγονότων».

«Διερευνάται από τη Δικαιοσύνη. Ας το σεβαστούν όλοι αυτό. Δυστυχώς η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί να εργαλειοποιήσει για κομματικούς λόγους την υπόθεση. Επιχερούν μια επικίνδυνη ταύτιση με το 2008 και την επανάληψη των θλιβερών γεγονότων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ευχήθηκε ακόμη στην οικογένεια του 16χρονου «γρήγορη ανάρρωση» ενώ ξεκαθάρισε ό,τι «ο νόμος ισχύει για όλους χωρίς εξαιρέσεις».

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η ισχύς της Δημοκρατίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα. Οι χθεσινές επιθέσεις και ο τραυματισμός αστυνομικών πρέπει να τύχουν ομόφωνης καταδίκης. Στηρίζουμε την Αστυνομία αλλά πάντα αυστηρά στο πλαίσιο του νόμου. Ο νόμος είναι για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Εύχομαι στην οικογένεια του 16χρονου να αναρρώσει γρήγορα».





Ειδήσεις σήμερα:

16χρονος - Θεσσαλονίκη: Στα Δικαστήρια με τον δικηγόρο τους οι γονείς του (εικόνες)

“Κιβωτός”: Καταγγελία για διαμέρισμα - “φυλακή” στον Άγιο Παντελεήμονα (βίντεο)

Γυναίκα έπεσε θύμα “ερωτικής παγίδας” από ανδρόγυνο