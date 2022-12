Κοινωνία

16χρονος – Σαμπάνης: Έκκληση στους Ρομά να σταματήσουν τα επεισόδια (βίντεο)

Προανήγγειλε συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ρομά Ελλάδος.



Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Πρόεδρος Ρομά Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Σαμπάνης, με αφορμή τα επεισόδια που λαμβάνουν χώρα σε πολλές πόλεις τις Ελλάδας, μετά τον τραυματισμό με σφαίρα στο κεφάλι του 16χρονου στην Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης.

«Προσπαθούμε να ηρεμήσουμε τα πνεύματα σε όλη την χώρα», δήλωσε ο κ. Σαμπάνης, κάνοντας έκκληση στους Ρομά να σταματήσουν τα επεισόδια.

Χαρακτήρισε τραγικό το περιστατικό με τον 16χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε ο 16χρονος έκανε λάθος που έβαλε 20 ευρώ βενζίνη κι έφυγε, ωστόσο τόνισε ότι τόσο ο βενζινοπώλης όσο και οι αστυνομικοί ήξεραν ότι ήταν ένα παιδί 16 χρονών. Σημείωσε ότι ήξεραν τα στοιχεία του αυτοκινήτου και θα έπρεπε την άλλη ημέρα το πρωί να κινηθούν νομικά, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν υποστηρίζει ότι «όλοι οι αστυνομικοί είναι κακοί».

Κάνουμε έκκληση σε όλους τους Ρομά να σταματήσουν τα επεισόδια, υπογράμμισε ο κ. Σαμπάνης, τονίζοντας ότι πρέπει να ηρεμήσουμε όλοι και η Δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της για το περιστατικό με τον 16χρονο. «Η δικαιοσύνη ας κρίνει αυτή την φορά σωστά», είπε.

Τέλος αποκάλυψε ότι σήμερα θα γίνει συνάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου με την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ρομά Ελλάδος.

Από την πλευρά του ο Χρήστος Συμεωνίδης, Αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» είπε ότι δύο μέρες αναλύουμε τα περιστατικό ο καθένας από την δική του πλευρά. «Το περιστατικό έχει πάρει τον δρόμος τη δικαιοσύνης» ανάφερε σημειώνοντας ότι το περιστατικό έχει στεναχωρήσει όλη την Αστυνομία.

Σχετικά με τα επεισόδια τόνισε ότι ζημιώνονται οι πολίτες από τις ζημιές που προκαλούνται και αποκάλυψε ότι ο ίδιος επικοινώνησε με τον κ. Σαμπάνη, ώστε να βγούμε μαζί στην εκπομπή προκειμένουν να κάνουν έκκληση για να πρυτανεύσει η λογική. «Ευχαριστώ τον κ. Σαμπάνη που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα» είπε.

Ο Γρηγόρης Γερακαράκος, Πρόεδρος ΠΟΑΣΥ, από την πλευρά του τόνισε ότι η διαδικασία έχει πάρει τον δρόμο της και πλέον περιμένουμε το πόρισμα, ενώ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι περιστατικά σε μια καταδίωξη τα ξέρουν αυτοί που συμμετέχουν. Ακόμα χαρακτήρισε χυδαία αυτά που ακούγονται ότι «η Αστυνομία σκοτώνει για 20 ευρώ» και ειδικά από την αντιπολίτευση.

