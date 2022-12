Πολιτική

Podcast ΝΔ - Σκέρτσος: Τι είπε για νέους, ζήτημα στέγης, αγορά εργασίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένος στο δεύτερο podcast της Νέας Δημοκρατίας ο υπουργός Επικρατείας.

«Το είπατε. Το κάνατε;». Αυτή είναι η ερώτηση στην οποία θα απαντήσουν οι συμμετέχοντες στον κύκλο συνεντεύξεων της Νέας Δημοκρατίας.

«Κατά πόσο οι εξωγενείς και παγκόσμιες κρίσεις έγιναν αιτία να αντιμετωπιστούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα παθογένειες δεκαετιών στη χώρα μας και κατά πόσο υλοποιήθηκε το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας; Λέμε στους πολίτες την αλήθεια για όσα έγιναν στην ανάπτυξη της χώρας, τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, στην Υγεία, την Παιδεία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη διεθνή εικόνα της χώρας, την οικονομία, τη Δικαιοσύνη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΝΔ.

Καλεσμένος στο δεύτερο podcast της Νέας Δημοκρατίας ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, απαντά στον Γιάννη Παπαγεωργίου, συντονιστή Γενικής Διεύθυνσης της ΝΔ, για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τους Νέους, τη Στρατηγική Κοινωνικής Στέγασης της Κυβέρνησης, το νέο σύστημα δημόσιας επικουρικής ασφάλισης με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερων επικουρικών συντάξεων, καθώς και για τους λόγους που αξίζει να παραμείνουν οι νέοι στην Ελλάδα ή να επιστρέψουν σε αυτή.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός ανέφερε: «Οι νέοι δεν θέλουν μόνο δουλειές και επαγγελματικές ευκαιρίες. Ζητούν περισσότερη αξιοκρατία, Δικαιοσύνη, μια πολιτική που προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, θέλουν ένα κράτος πιο φιλικό, με περισσότερη ψηφιοποίηση, λιγότερη γραφειοκρατία. Σε αυτό συνίσταται και η κυβερνητική στρατηγική για τους νέους».

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά την προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας εξήρε τη δυσκολία της εξίσωσης και τόνισε πως υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα χάρη στην πολιτική του «πρώτου ενσήμου», καθώς 7.000 νέοι άνθρωποι έχουν βρει εργασία στη χώρα μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο, λαϊκό κόμμα. Δεν είναι ένα κόμμα ελιτιστών, πατάει γερά στην κοινωνία, εκπροσωπεί όλες τις κοινωνικές τάξεις και φυσικά αντιλαμβάνεται όλα τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Όντως, στο ζήτημα της στέγης υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μια στρατηγική που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, ουσιαστικά έχουμε φέρει προς υλοποίηση μια στρατηγική ύψους 1,8 δισ. ευρώ, καλύπτει 140.000 νέους από 18 έως 39 ετών, με μια πλειάδα εργαλείων», επισήμανε ο Υπουργός για το θέμα των ενοικίων και την εύρεση κατοικίας.

Ο κ. Σκέρτσος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο του σχολείου στην αντιμετώπιση φαινομένων κακοποίησης παιδιών: «Αποτελεί μια πρωτιά για αυτήν την Κυβέρνηση και το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, ότι εφαρμόζουμε πλέον τα εργαστήρια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, όπου μαθαίνουμε στα παιδιά τι σημαίνει «ανακαλύπτω το σώμα μου», τι σημαίνει «ασφαλές άγγιγμα», τι δεν είναι «ασφαλές άγγιγμα», ώστε να μπορούν και τα ίδια τα παιδιά, , ή όποια από αυτά δέχονται κακοποιητικές συμπεριφορές, να τις αντιληφθούν, να τις ονομάσουν, προσδιορίσουν και καταγγείλουν», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”: Νέα ευκαιρία για 140000 καταναλωτές

“Κιβωτός του Κόσμου”: ο παπά - Βαγγέλης, η “αδυναμία” στα αγόρια και οι... “μουσουλμάνες” (βίντεο)

Σέρρες: Ο Βασίλης δεν ήθελε να πάει σχολείο την Δευτέρα - Η αδελφή του τον έψαχνε στο προαύλιο