Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: το μήνυμα του Μέσι για τους 1000 αγώνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του σουπερσταρ του ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι.

«Χίλια παιχνίδια ήδη, τι τρέλα... Και πάντα με την ίδια χαρά που ένιωσα στο πρώτο που έπαιξα ως επαγγελματίας. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι με συνοδεύουν σε αυτό το όμορφο ταξίδι». Ο Λιονέλ Μέσι χρειάστηκε μερικές ημέρες μετά τη νίκη (2-1) επί της Αυστραλίας για να μοιραστεί με τους ακολούθους του τη χαρά της συμπλήρωσης 1000 αγώνων στην καριέρα του. Το έκανε σήμερα, αναρτώντας το παραπάνω μήνυμα στο instagram.

Στη δημοσίευση, η οποία «συγκέντρωσε» γρήγορα χιλιάδες likes, ο Λιονέλ Μέσι ανέβασε ένα παζλ από τρεις φωτογραφίες με τις φανέλες της Μπαρτσελόνα, της Παρί Σεν Ζερμέν και της εθνικής Αργεντινής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Ακροδεξιοί ετοίμαζαν πραξικόπημα και επίθεση στην Βουλή

“Κιβωτός”: Καταγγελία για διαμέρισμα - “φυλακή” στον Άγιο Παντελεήμονα (βίντεο)

Σέρρες: Ο Βασίλης δεν ήθελε να πάει σχολείο την Δευτέρα - Η αδελφή του τον έψαχνε στο προαύλιο