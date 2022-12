Ιταλία: μετανάστρια γέννησε πάνω σε πλοίο των “Γιατρών Χωρίς Σύνορα”

Η κατάσταση της γυναίκας χρήζει εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, ανέφερε η οργάνωση.

Μια μετανάστρια γέννησε σήμερα το πρωί πάνω στο πλοίο Geo Barents της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα, το οποίο την είχε περισυνελέξει στη Μεσόγειο μαζί με τους τρεις γιους της.

«Παρά το ευτυχές γεγονός, η κατάστασή της είναι σοβαρή και χρειάζεται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα» ανέφερε η οργάνωση στο Twitter, ζητώντας από τις αρχές της Μάλτας και της Ιταλίας να οργανώσουν κατεπειγόντως τη μεταφορά της γυναίκας και των παιδιών της.

Η νεαρή γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν αποκαλύφθηκαν, είχε επιβιβαστεί το βράδυ της Δευτέρας σε ένα «ασταθές» σκάφος που αναχώρησε από τη Λιβύη μαζί με άλλα 90 άτομα. Ο τοκετός προκλήθηκε λόγω «του δύσκολου ταξιδιού, των σκληρών συνθηκών, του άγχους και της αφυδάτωσης», σύμφωνα με τους ΓΧΣ.

?? BREAKING

Since this morning, survivors aboard #GeoBarents are not 254 anymore, but 255. At 11:31 am Fatima* gave birth to little *Ali. She was rescued in the morning of Tuesday 6 Dec from an unstable rubber boat travelling with 90 ppl on board, among whom her other 3 children pic.twitter.com/16RPO3viSe