Ιταλία - ναυάγιο: Αγνοούνται παιδιά 6 μηνών και 2 ετών (βίντεο)

Πόσοι είναι συνολικά οι αγνοούμενοι του ναυαγίου.

Τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, μετά από ναυάγιο πλοιάριου, που έλαβε χώρα χθες βράδυ, στ΄ ανοικτά της Λαμπεντούζα. Η Ιταλική Ακτοφυλακή διέσωσε τριάντα δυο μετανάστες, μεταξύ των οποίων και τρεις γυναίκες.

Δυο παιδιά, έξι ετών και έξι, μόλις, μηνών, συμπεριλαμβάνονται στους αγνοούμενους.

Σήμερα το πρωί, παράλληλα, το πλοίο Geo Barents, των Γιατρών χωρίς σύνορα, διέσωσε ενενήντα ανθρώπους. Συνολικά, στο πλοίο, τώρα, βρίσκονται εκατόν εξήντα τέσσερις ναυαγοί. Οι δεκατέσσερις είναι γυναίκες και άλλοι πενήντα είναι ασυνόδευτα ανήλικα.

