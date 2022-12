Τοπικά Νέα

Εργατικό ατύχημα - Ηράκλειο: άνδρας έπεσε από σκάλα οικοδομής

Ο άτυχος άνδρας που έπεσε από σκάλα όταν εκτελούσε εργασίες σε οικοδομή.

Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν ένας άνδρας βρισκόταν σε οικοδομή στο Καβροχώρι εκτελώντας διάφορες εργασίες.

Κάποια στιγμή, ανέβηκε σε μία σκάλα και – άγνωστο πώς – έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.

Οι συνάδελφοι του ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες να διαπιστώνουν πως φέρει τραύματα στο κεφάλι.

Αμέσως τον μετέφεραν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

